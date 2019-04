Hrušínského vozili na natáčení z nemocnice. Věděl, že smrt je blízko

Herec Rudolf Hrušínský nedbal na varování doktorů. Měl za sebou pět infarktů, přidala se i cukrovka, on však ve své herecké dráze nezpomalil. Až na pár let, kdy mu kvůli jeho názorům filmy a divadlo zakazovali komunisti.



„S údivem vzpomínám, že jeho pracovní den míval osmnáct devatenáct hodin, a to vlastně skoro celý život. Smekám před ním klobouk,“ říkal o svém otci uznale jeho starší syn Rudolf.

Mimořádnému herci stačila jen klidná gesta, změna intonace hlasu, melancholický pohled očí, aby ukázal veškeré pocity. Radost, zlobu, pochyby i nadšení. Nešetřil se ani v soukromém životě. Radami lékařů ohledně pití a kouření se zpravidla neřídil. Cigaretu si zapálil i v sanitce po svém třetím infarktu.

Rudolf Hrušínský zemřel 13. dubna 1994 ve věku nedožitých čtyřiasedmdesáti let na klinice v Praze. Ohlédněme se za posledními pěti filmy jeho života.



Obecná škola

V roce 1991 vypustili otec a syn Svěrákové do světa jeden z nejoblíbenějších českých filmů s názvem Obecná škola. Ten si dokonce vysloužil nominaci na Oscara od amerických akademiků. Rudolf Hrušínský hraje ve snímku ředitele školy. Namátkou stačí připomenou třeba jeho hlášku: „Opakuji. Neolizujte železné zábradlí! Neolizujte ani namrzlé kliky dveří! Konec hlášení.“

Halálutak és angyalok

Filmový festival v Cannes v roce 1991 ocenil maďarské drama Halálutak és angyalok (Cesty smrti a andělů). Hrušínský v něm hraje muže se zvláštními schopnostmi, které chce předat svému synovi.

Rudolf Hrušínský ve filmu Obecná škola (1991)

Sherlock Holmes v pánském klubu a Kamenné údolí

O rok později se Rudolf Hrušínský objevil hned ve dvou snímcích. Šlo o televizní komedii Sherlock Holmes v pánském klubu aneb Komisař Dreyfus zasahuje a v italském příběhu La valle di pietra (Kamenné údolí) o přátelství starého kněze ze zapadlého údolí a stavebního inženýra.

Noc rozhodnutí

Režisér Pavel Háša v roce 1993 obsadil Rudolfa Hrušínského do dramatického příběhu Noc rozhodnutí. V poslední roli svého života tak vytvořil postavu prezidenta Emila Háchy, který je osudové noci ze 14. na 15. března 1939 přinucen svým podpisem legalizovat vznik protektorátu Čechy a Morava.

Rudolf Hrušínský ve filmu Noc rozhodnutí (1993)

Kvůli špatnému zdravotnímu stavu a vyčerpání vozili zesláblého Hrušínského na natáčení přímo z nemocnice. Smrt byla blízko, přesto hrál jako o život. „Rudla to věděl, všichni jsme to věděli, že jsou to poslední chvíle jeho života. Viděli jsme ten jeho boj na place, protože únava byla rychlejší, hlubší, větší,“ vzpomínal v televizním dokumentu na poslední natáčení se svým dlouholetým přítelem herec Luděk Munzar.



VIDEO: Z tohoto chlapečka vyrostl český herecký génius Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu