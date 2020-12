Krajčo: Když jsem skládal Vánoční, netušil jsem, že je Karel nemocný

Richard Krajčo říká, že si s manželkou ze všeho dělají legraci a občas to i někoho baví. Podle Karin Krajčo Babinské ale zjistili, že občas někoho jejich humor naštve. Otestovali si to, když před koronavirovou pandemií vystupovali se zábavným programem Kecičky a písničky.

„Vyšlo to z blogů Kecy, kecy, kecičky. Tam jsme bavili lidi, ale hlavně sami sebe. Popisovala jsem život v naší rodině. Protože jsme si chtěli pokecat s lidmi, uspořádali jsme takové sezení, kam jsme pozvali asi dvě stě diváků a vyprávěli jsme historky. Ono se to zvrhlo a každé představení trvalo kolem čtyř hodin,“ prozradila Karin Krajčo Babinská.

Přestože začínali se scénářem, časem přišli na to, že ho nepotřebují a hodně improvizovali. Kromě talkshow spolu ovšem spolupracují jako režisérka a muzikant i na klipech kapely Kryštof, naposledy na písničce Vánoční.

„Udržujeme štábní kulturu, známe své pevné místo, jinak bychom spolu nemohli dělat. Nesnažíme se jeden druhého přeskakovat a před lidmi si dokazovat, že je někdo větší nebo lepší. Víme, jako má kdo úlohu a tím pádem s tím nemáme žádný problém,“ tvrdí Richard Krajčo.

„Natáčení má pevně daný scénář, musí se natočit určité penzum záběrů. Tam není moc času na zábavu. Já jsem jako režisér někdy až nesnesitelný perfekcionista, takže to chci mít pečlivě, tak tam se mnou až taková legrace asi není,“ dodala jeho manželka.

Do videoklipu kromě známých herců angažovali také své děti. Režisérka jednou jen tak prohlásila, že by tam mohly hrát. I když to úplně vážně nemyslela, děti se toho chytly a začaly se těšit.

„Ríša mi říká, počkej, to nemůžeš vzít zpátky. Já na to, že na ně nebudu moct pořádně houknout. Navíc, co když budou špatní? To bude trapné, že si tam Krajčovi dali děti a ono jim to nehraje. Musela jsem se z toho dostat ven a uspořádala jsem jim regulérní casting. Byl to asi nejhorší výběr, jaký jsem kdy komu udělala. Byla to zkouška ohněm. Děti to ustály a pak na konci říkaly, že nejhorší byl právě ten casting,“ uvedla.

Lídr kapely Kryštof prozradil, že píseň Vánoční napsal před dvěma lety. Zasadil do ní textově Karla Gotta a pak hledal odvahu, aby mu zavolal a zeptal se ho, jestli by se nechtěl i zúčastnit.

„Když jsem skládal Vánoční, netušil jsem, že je Karel nemocný. Když jsem ho tenkrát oslovil, řekl ano. Zanedlouho se ozval s prosbou, jestli bych kromě této písně nezkusil ještě něco pro něho a pro Charlotte. Teprve tam mi prozradili, jaký je jeho stav. Tím zároveň spustili můj tvůrčí proces a ten rozhovor s dcerou na rozloučenou mohl vzniknout,“ řekl zpěvák.

„Obě písničky jsme dělali v podstatě současně, rozdíl ve studiu byl asi jedenáct dní. Jako muzikanti jsme věděli, že každá má svůj čas. Víme, jak fungují rádia a média. Takže jako první šla ven Srdce nehasnou. Pro Vánoční jsme v první chvíli ani neměli startovní bod. Ty první Vánoce jsme si říkali, že to asi není úplně vhodné, a spolu jsme došli k tomu, že písnička půjde ven ve chvíli, kdy už tady Karel nebude. Podle jeho slov ale takhle s námi přece jen nějakým způsobem bude,“ dodal.

Manželé se rozpovídali i o svých tvůrčích procesech. Richarda Krajča například melodie napadne kdykoliv během dne i noci. Je mu prý jedno, jestli je venku, na zahradě, doma, jestli jsou o parto výš děti.

„První melodii si nahraje na mobil a teprve po určité době se paradoxně trápí víc a začne to otextovávat. Na to potřebuje klid, někdy odjede jinam. Ale občas to jde samo a v noci zmizí z postele. Když ho ráno potkám, říká mi, že mi musí něco zazpívat a zahrát,“ řekla zpěvákova manželka.

„Neumím noty, skládám podle toho, jak to slyším v hlavě. Když to skládám, představuji si, co by tam mohlo být, jak by to mělo znít, kam bychom to mohli s kapelou posouvat,“ prozradil hudebník.

Karin Krajčo Babinská, která se kromě režie začala věnovat i psaní knih, to má s tvorbou trochu jinak. Nejdřív psala blogy, ale neuvažovala, že by je někdy vydávala knižně a živila se tím. Její manžel jí navrhl, aby psala klidně o jejich rodině a vymýšlela si různé nesmysly.

„Ona se ale upnula na to, že bude psát pravdu. Začala to dávat na internet. Říkal jsem si jajaj. Myslel jsem, že to budou trochu přikreslené historky. Lidé ale mají rádi, když nelžeme a od toho se odrazila i ta naše talkshow. Jsou někdy i překvapení, co všechno tam řekneme. A občas jsou to i úplně obyčejné věci, že až nevěří, že se to děje i nám. Pak se ozvalo nakladatelství, že by ten blog chtěli vydat,“ prozradil Krajčo.

Zatímco blogy znal a u první knihy Za sny, která byla podle scénáře, věděl, o čem je, u nové knihy tomu bylo jinak. Jeho manželka se rozhodla, že mu nic neřekne, a nechtěla, aby jí do psaní zasahoval.

„Řekla ale, že potřebuje, abych to, co mi přinese, vždycky přečetl. Nesměl jsem to ale komentovat a do toho zasahovat. Byl jsem takový předčítač. Karin na psaní potřebuje absolutní klid, tak jsem jí na zahradě vybudoval takovou pracovnu a ona tam zmizí, když píše. Zmizla mi takhle na rok. Byl jsem slaměný vdovec,“ vtipkoval Krajčo.

„Mé psaní je do jisté míry filmové. Nejsem grafoman, který se potřebuje z něčeho vypsat. Mám chuť vyprávět příběhy, popisovat osudy,“ dodala režisérka a přiznala, že se u psaní cítí časově svobodnější a oproti filmu ji to víc naplňuje.