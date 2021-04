Překvapilo mě, kam až Meghan zašla, vzpomíná na rozhovor Oprah Winfreyová

Oprah Winfreyová promluvila o rozhovoru s Harrym a Meghan u příležitosti zahájení kanálu The Nancy O´Dell Channel, kde propagovala svou knihu What Happened To You? Conversations on Trauma, Resilience and Healing. „Neměla jsem tušení, že to bude mít takový dopad. Chtěli vyprávět svůj příběh, a to co možná nejupřímněji,“ řekla.

Nejpřekvapivějším momentem bylo pro moderátorku probírání rasismu uvnitř královské rodiny. Vévodkyně ze Sussexu totiž mimo jiné začala mluvit o údajných spekulacích jednoho z členů královské rodiny ohledně barvy kůže jejího ještě nenarozeného syna.



S princem a jeho manželkou se moderátorka před uskutečněním rozhovoru nesetkala, vyměnili si jen několik zpráv. „Meghan a Harryho jsem předtím neviděla, ale napsala jsem jim textové zprávy a řekla, že rozhovor je pro mě velmi důležitý. Chtěla jsem znát jejich záměr, abychom si byli jistí, že splníme plánovaný záměr,“ uvedla.

Winfreyová byla překvapená, kam až pár zašel a jak byl přímočarý. „Opravdu chcete zajít až tam?“ říkala si během společného hovoru. Výsledné interview podle ní ale mělo takový dopad právě díky přímým odpovědím.

Během rozhovoru, který proběhl na začátku března, Meghan a Harry nařkli královskou rodinu z rasismu, mluvili o obavách o bezpečnost jejich syna Archieho a Meghan se prý také nedostalo pomoci, když měla sebevražedné sklony.

Princ Harry, vévodkyně Meghan a Oprah Winfreyová (2021)

Bratr Harryho, princ William, již dříve odmítl tyto narážky a řekl, že „nejsou rasistická rodina“. Buckinghamský palác po odvysílání rozhovoru vydal oficiální prohlášení.

„Celou rodinu zarmoutilo, když se dozvěděla o celém rozsahu toho, jakou výzvou pro Harryho a Meghan poslední roky byly. Nastolené otázky, zejména ta rasová, jsou znepokojivé,“ stojí v komuniké s tím, že přestože se některé vzpomínky mohou rozcházet, jsou brány velmi vážně a rodina se s nimi vypořádá soukromě. „Harry, Meghan a Archie budou navždy milovanými členy rodiny,“ píše se na závěr prohlášení.

