Ordinace mi přinesla popularitu, ale všeho moc škodí, říká Klára Cibulková

Váš tatínek je fyzikální chemik, maminka stavební projektantka. Jak jste přišla na to, že se chcete věnovat zrovna herectví?

Asi za to trošku může znojemská babička – byla výtvarnice a já jsem s ní jako malá trávila hodně času. Byla umělecky založená, hrála ochotnické divadlo a brala mě do výtvarky, kde jsem s ní často něco tvořila. I dědeček byl humanitně založený. A koneckonců i tatínek, ten hrál v kapele, miluje filmy a hudbu. A věda nemá daleko k umění.

