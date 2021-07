Bond girl i specialistka na potvory. Proč Rosamund Pike přesídlila do Prahy

Křehce působící blonďatá rodačka z Londýna Rosamund Pike se dovede podívat tak nějak… zle. Jako by se za jejíma očima skrýval někdo, kdo permanentně chladně kalkuluje a při nejbližší příležitosti vrazí člověku nůž do zad. Ať už v přeneseném slova smyslu, nebo doopravdy. Naštěstí tu mluvíme jen o jejích rolích, ve skutečnosti to s ní prý tak zlé není.