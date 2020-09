Filmový Joker se stal tatínkem. Dítě pojmenoval po zesnulém bratrovi

„Zrovna se mu narodilo dítě. Je to nádherný syn jménem River,“ prozradil na Joaquina Phoenixe režisér Kossakovsky, když odpovídal na otázky návštěvníků Filmového festivalu v Curychu.



Snoubenci se rozhodli dítě pojmenovat po zesnulém starším bratrovi herce. River Phoenix zemřel na předávkování drogami v roce 1993. Byl považován za jednoho z nejtalentovanějších mladých herců nejen své generace. Už v osmnácti letech byl nominován na Oscara. Naši diváci si ho mohou pamatovat například jako mladého Indyho v Poslední křížové výpravě.

30. října 1993 zašel River s přáteli a sourozenci do klubu Viper Room, který patřil herci Johnny Deppovi. Bavil se dobře až do půlnoci, kdy si začal stěžovat na dýchací potíže. V částečném bezvědomí ho vynesli ven, i přes rychlou lékařskou pomoc v nemocnici zemřel. Pitva prokázala srdeční kolaps následkem předávkování, v těle mu našli stopy kokainu, morfia, diazepamu, marihuany a efedrinu.

Joaquin Phoenix, který loni získal Oscara za svůj výkon ve filmu Joker, se s jeho smrtí dlouho nemohl vyrovnat a svého bratra celoživotně zmiňuje v mnoha rozhovorech.



