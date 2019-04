S lékaři mám špatnou zkušenost z dětství, přiznal Roman Vojtek

Co vás vede k tomu, že jste se stal ambasadorem pochodu proti rakovině prsu?

To je otázka, která směřuje do dávné historie. Jdu po šesté, možná po sedmé. Jednou jsem byl dokonce moderátorem. Těch důvodů je spousta a takový ten zásadní je ten, že když mi bylo šestnáct, tak mi na rakovinu prsu zemřela máma. Kdyby se o tom tenkrát mluvilo tolik, jako teď a kdyby byla kdysi možnost prevence, jaká je dnes, tak by to dopadlo pravděpodobně jinak. Proto jsem tady.

Vy sám podstupujete preventivní prohlídky? Chodíte na očkování?

Očkování, to je téma na dlouhý rozhovor. Do toho bych moc nezabředával, sám v tom jsem vnitřně rozpolcen. Co se týká prevence, chodím. Ale asi ne tak často jak bych měl. Byl jsem na celkovém vyšetření krve. Už je čas, abych šel znovu, takže děkuji, že jste mi to připomněla.

A co vaše děti? Dbáte na to, aby chodily na prevence?

Asi jako každý rodič. Dítě zakašle a já už loupu cibuli a připravuji nálev cibule s cukrem nebo s medem. Hned v tom samozřejmě vidím to nejhorší. Od malička chodíme průběžně k zubaři a na ostatní pravidelné prohlídky. Je to dobré v tom, že děti se později nebojí. Nebo se bojí méně. Těch všech doktorů, zubařů, bílých plášťů. Je to prostě lepší.

Vy se jich sám bojíte?

Tím, že mám trochu tu špatnou zkušenost z dětství, tak malinko ano. Ale je to rok od roku lepší a až budu velký, tak se určitě bát nebudu.

Co se týká prevence před rakovinou prsu, chodí vaše snoubenka Petra pravidelně na kontroly? Připomínáte jí to?

Myslím si, že nebyla. Je jí lehce přes třicet, takže si myslím, že už je čas, kdy by s prevencí ženy měly začít. Nemoc se samozřejmě netýká jenom žen nad třicet. Dokonce se týká i malého procenta mužů. Teď tady stojím a trochu se stydím.

Vy teď hodně řešíte svatbu, která vás čeká. Jak vám jdou přípravy?

Rozjelo se to, jede to a věřím, že to zdárně dojede až do cíle. Řídíme to tak jako oba, i když se do toho asi více položila Petra. K mému překvapení mě to baví.

Už se těšíte?

A víte, že jo? Normálně se těším. Doufám, že všechno klapne, nic nám to nezkazí, budeme kolem sebe mít lidi, které máme rádi a ten den si užijeme.