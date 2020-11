Roman Vojtek je trojnásobným otcem. Jsi neuvěřitelná, vzkázal manželce

„Ahoj všem. Trochu to trvalo, ale na to krásné se musí občas počkat. Chtěli bychom, abyste se o tom dověděli od nás. Dnes ve tři hodiny ráno se nám s Peťkou narodil syn Nathaniel Vojtek,“ oznámil Roman Vojtek na Instagramu.

„Je zdravý a v pořádku a své mamince dal se svými 3.760 gramy lehounce zabrat. Děkuji své ženě za to, co dnes v noci dokázala. Opět jsem si uvědomil, co dokáže „ženská síla“. Lásko, jsi neuvěřitelná,“ připsal Roman Vojtek ke společné fotce s o patnáct let mladší manželkou a miminkem a přidal hashtag porod je krásný.

„Naše nová životní síla a láska Nathaniel Vojtek. Ta dávka bezpodmínečné lásky je neskutečná. Absolutní vrchol celého těhotenství,“ napsala Petra Vojtková na svém Instagramu.

„Nedokážu ani slovy popsat, jak moc si vážím svého manžela! Ano, byl to jeho třetí porod, tak už věděl, do čeho jde, ale ta něha, síla a neuvěřitelná podpora byla neskutečná. Jestli existuje něco víc? Nemyslím si. Nemůžu už napsat nic víc, jdu se mazlit, kojit a rozdávat mateřskou lásku,“ dodala Vojtková.

Petra Vojtková a Roman Vojtek oznámili na svých instagramových účtech radostnou zprávu, že čekají potomka v polovině července. „Jsme vděční za vše krásné, co nás potkalo. Být těhotná je úžasný a nepopsatelný pocit,“ řekla tehdy maminka Petra Vojtková, známá například svou rolí Jane v muzikálu Tarzan.

Zatímco pro Petru Vojtkovou je syn prvním potomkem, Roman už má z předchozího manželství dceru a syna, se kterými se občas mohou fanoušci potkat i na jeho Instagramu.