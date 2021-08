Miluji smažák v másle a dám si i rohlík s eidamem, přiznává Roman Vaněk

V gastronomii se pohybujete dlouho, ovšem je to teprve několik let, co jste ukončil výuční obor kuchař-číšník. Jak je na tom podle vás gastronomické školství v Česku?

Až na pár škol naše gastronomické školství dávno nešťastně zakrnělo, vyčerpané systémy před revolucí, doražené po ní. Praktici a profíci, kteří znali obor a uměli, dávno umřeli, nebo dávno odešli. Je to složité, jak to vysvětlit ve zkratce. Jako kdyby tam někde uvnitř Matrixu někdo organizoval skupinu lidí, kteří odmítli připustit, že se tady někdy v roce 1989 zvonilo klíči, nebo je o tom dodnes nikdo neinformoval.

Než začal loni covid, byly dlouho mouka, cukr a sůl označovány jako bílá smrt, ale jen co přišel první novinový titulek, že se blíží lockdown, vše se změnilo a lidé vykoupili všechnu mouku a ejhle, kde bylo zdravíčko?!