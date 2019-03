V golfu jsem se našel, výborně čistí hlavu, říká Roman Šebrle

Nedávno jste se pochlubil na Instagramu, že jste se vyhříval na sluníčku. Cítíte, že už je zima dlouhá, proto je dobré vyrazit za teplem?

Mě zima nevadí, mám rád mráz a sníh. Je však pravda, že jsem byl deset dní ve Španělsku. Ale nebylo to proto, že bych utíkal před zimou. Hraji totiž profesionálně golf a potřebuji trénovat. U nás se to v té zimě příliš nedá realizovat, tak si vždycky udělám v lednu čas a vyjedu někam do tepla, abych si to osvěžil. Hlavně abych zjistil, co jsem se naučil, zapomněl a co musím ještě natrénovat.

Plánujete si tyto sportovní výpravy delší dobu dopředu?

Ono se moc dál nedá. Navíc Španělsko je od nás tři hodiny letu, takže je to ideální místo pro trénink. Hraji každý rok profesionální české turnaje a evropskou třetí ligu, takže už se těším na novou sezonu. V golfu jsem se našel, moc mě to baví a člověk si tím zároveň výborně čistí hlavu.

Kdo vás přivedl ke sportu?

Měli jsme v Rychnově nad Kněžnou skvělého pana tělocvikáře Josefa Paštiku, který nás všechny hodně motivoval sportovat. Pak už to šlo celkem samo. Mě sport bavil vždycky, nikdo mě do něho nemusel nutit.

Přičichl jste i k modelingu. Tedy spíše fotomodelingu, když jste se spolu s herečkou Hankou Vágnerovou nechali zvěčnit v charitativním kalendáři.

Já to focení celkově nemám moc rád. Ale asi je to podle těch fotografů. Občas mě štvou i ti, co o nich nevím. Je však pravda, že někteří fotografové vám vytvoří skvělé podmínky a atmosféru, pak se fotí dobře. Což byl i tento případ. Přestože se na fotkách pracovalo celý den, uteklo to rychle. A díky Hance jsem si to i hezky užil. Je to chytrá a vtipná holka.

Podle fotek to však vypadá na čtrnáct dní náročné práce.

To je pravda. Ale ono to tak jen opravdu vypadá. Ty fotky se fotily v ateliéru a pak se to teprve klíčovalo. My jsme přibližně věděli, jak to asi bude vypadat. Ale konečný náhled byl i pro nás velké překvapení. Pro mne jsou zajímavé všechny snímky, které vznikly.

Nebojíte se ani herectví. Hrajete v novém snímku Jan Žižka režiséra Petra Jákla. Navíc po boku mezinárodních hvězd.

Moc vám toho nemohu říct, protože je to stále ve fázi výroby a hodně informací kolem tohoto filmu se drží pod pokličkou. Moc času na to, abych uchvátil diváka, jsem neměl, budu totiž hodně rychle zabit. Přesto mě to natáčení hodně bavilo a byla to neuvěřitelná zkušenost.

Roman Šebrle ve filmu Jan Žižka

V čem přesně? V setkání s hereckými osobnostmi?

To samozřejmě taky. Ale nejen to. Asi neprozradím nic důležitého, když řeknu, že hraji husitského bojovníka. Na to se muselo docela trénovat, protože scény byly fyzicky i choreograficky celkem náročné. Petr Jákl mě oslovil zřejmě proto, že jsem pořád ještě atlet, tak asi předpokládal, že to nějak zvládnu. Pak vás podle scénáře zabijí. Svalíte se na zem a tam nenápadně sledujete, co se okolo vás děje. Pokud jde o setkání se slavnými herci, můžu vám říct, že třeba jen poslouchat Michaela Caina a tu jeho nádhernou britskou angličtinu je zážitek, na který se nezapomíná. Doufám, že film se bude líbit.