Říká se, že rodinu si nevybíráme... Prostě do nějaké přijdeme na svět a pak s ní neseme to dobré i zlé. Poslední dobou se asi nejvíc mluvilo o blízkých lidech bývalé herečky Meghan Markle, především o jejím otci. Kdyby se Meghan nezamilovala do prince Harryho, vnuka britské královny Alžběty, její příbuzné by nikdo neřešil.

Madonna moc nemluví o svém starším bratrovi Anthonym Cicconem. Dlouho žil na ulici a žaloval svou slavnou sestru, že se o něj nestará.