Sex na benzínce byla běžná věc. AIDS všechno změnil, vzpomíná Robert Vano

Jak se žije americkému seniorovi v Praze?

Dobře, naštěstí mám americký důchod (Robert Vano žil 22 let v New Yorku, pozn. red.), proto už nic nemusím dělat. Český stát mi dal důchod pět tisíc korun, z toho bych si nekoupil ani nanuk. Ale já nikdy neměl půjčky a nemám žádné výdaje. Už dalajlama říkal, že chcete-li mít problém, pak si něco kupte. A tak se snažím nic nemít. Nemám rodinu, porsche, chatu, ryby ani dron... ani nevím, co všechno lidi mají. Mám foťák a malý byt a jsem zdravý. Pak to funguje.

Když mě lidi naštvou, jdu ven a fotím krajinku. Ta se nehýbe a nemusím jí dělat menší zadek nebo narovnávat prsa. Perfektní jsou i tulipány nebo rajčata. Robert Vano fotograf