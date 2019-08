Ricky Martin se pochlubil první fotkou své sedmiměsíční dcery

„Světlo mých očí, Lucia,“ napsal Ricky Martin k fotografii světlovlasé dcery, kterou sdílel se svými fanoušky ve čtvrtek na Instagramu.



Zajímavostí je, že Lucia Martinová-Yosefová bude slavit narozeniny ve stejný den jako Ricky Martin, narodila se stejně jako portorický rodák 24. prosince.

„S obrovskou radostí oznamujeme, že jsme se stali rodiči krásné a zdravé holčičky. Je to pro nás výjimečné období a nemůžeme se dočkat, co s tímto hvězdným miminkem prožijeme. Oba její krásní bratři, já i Jwan jsme se do Lucii zamilovali,“ oznámil Ricky Martin šťastnou novinu na sociálních sítích 31. prosince minulého roku.

Ricky Martin a Jwan Yosef se vzali v roce 2017. Martinovi porodila náhradní matka v roce 2008 syny, dvojčata Mattea a Valentina. Zpěvák již v minulosti několikrát prohlásil, že by se rád stal také otcem dcery.

„Od chvíle, kdy se mi narodili synové, jsem si moc přál také holčičku. Chci mít velkou rodinu. Bylo to nádherné. A abych byl upřímný, pro spoustu lidí byla naše dcera velkým překvapením,“ řekl Martin počátkem tohoto roku v jednom z rozhovorů.



Dcera zpěváka Rickyho Martina, Lucia Martinová-Yosefová (8. srpna 2019)

V březnu 2010 Martin ukončil léta spekulací ohledně své sexuální orientace. Na blogu se veřejně přihlásil k homosexualitě. „Hrdě prohlašuji, že jsem šťastný homosexuální muž,“ napsal zpěvák. Později tuto informaci potvrdil i jeho mluvčí. Zpěvák si v lednu 2018 vzal za muže malíře Jwana Yosefa, který se narodil v Sýrii, vyrůstal ve Švédsku a nyní žije v Londýně a USA.



Ricky Martin zahájil kariéru s chlapeckou kapelou Menudo, od níž se v devadesátých letech minulého století odtrhl a dal se na sólovou dráhu. První album v angličtině vydal v roce 1999 pod názvem Ricky Martin a byly na něm jeho dva největší hity Livin’ la Vida Loca a She’s All I Ever Had. Od té doby se stal idolem dospívajících dívek po celém světě.