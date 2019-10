Ricky Martin s manželem si pořídili další miminko

„Narodil se náš syn Renn Martin-Yosef,“ napsal zpěvák na společné fotce na Instagramu a stejný snímek sdílel i jeho manžel.

Zprávu o tom, že budou mít přírůstek do rodiny, Ricky Martin oznámil v září během akce ve Washingtonu, kde dostal cenu za filantropii a podporu práv LGBTQ komunity.

„Je tady moje rodina. Můj manžel Jwan, moje krásná dvojčata Valentino a Matteo také. Miluji vás z celého srdce. Dodáváte mi sílu, každý den mě inspirujete a motivujete, abych dělal to, co dělám. Jste úžasní a miluji vás. A mimochodem, musím oznámit, že jsme těhotní. Jsme v očekávání. Miluji velké rodiny,“ prohlásil zpěvák za potlesku přítomných.

Ricky Martin má jedenáctiletá dvojčata Valentina a Mattea. Rok po svatbě s umělcem Jwanem Yosefem, s nímž začal chodit v roce 2016, zpěvák oznámil narození dcery Lucie. Holčička přišla na svět na Štědrý den 2018.

Martin zahájil kariéru s chlapeckou kapelou Menudo, od níž se v devadesátých letech minulého století odtrhl a dal se na sólovou dráhu. První album v angličtině vydal v roce 1999 pod názvem Ricky Martin a byly na něm jeho dva největší hity Livin’ la Vida Loca a She’s All I Ever Had.

V březnu 2010 Martin ukončil léta spekulací ohledně své sexuální orientace. Na blogu se veřejně přihlásil k homosexualitě. „Hrdě prohlašuji, že jsem šťastný homosexuální muž,“ napsal zpěvák. Později tuto informaci potvrdil i jeho mluvčí.