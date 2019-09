Ricky Martin a jeho manžel čekají přírůstek. Miluji velké rodiny, říká

Ricky Martin šťastnou novinu oznámil během akce ve Washingtonu, kde dostal cenu za filantropii a podporu práv LGBTQ komunity.

„Je tady moje rodina. Můj manžel Jwan, moje krásná dvojčata Valentino a Matteo také. Miluji vás z celého srdce. Dodáváte mi sílu, každý den mě inspirujete a motivujete, abych dělal to, co dělám. Jste úžasní a miluji vás. A mimochodem, musím oznámit, že jsme těhotní. Jsme v očekávání. Miluji velké rodiny,“ prohlásil zpěvák za potlesku přítomných.

Ricky Martin si před 11 lety nechal náhradní matkou odnosit dvojčata. Kluci dostali jména Valentino a Matteo. Rok po svatbě s umělcem Jwanem Yosefem, s nímž začal chodit v roce 2016, zpěvák oznámil narození dcery Lucie. Holčička přišla na svět na Štědrý den 2018.

Letos v lednu zpěvák přiznal, že sní o velké rodině. „Chci další čtyři páry dvojčat. Rád bych měl velkou rodinu, ale nyní se toho hodně děje, mám moc práce. Takže nejdřív si dáme věci do pořádku, potom se připravíme na mnoho dalších dětí,“ prohlásil na udílení cen Zlatý globus.

V březnu 2010 Martin ukončil léta spekulací ohledně své sexuální orientace. Na blogu se veřejně přihlásil k homosexualitě. „Hrdě prohlašuji, že jsem šťastný homosexuální muž,“ napsal zpěvák. Později tuto informaci potvrdil i jeho mluvčí.



Ricky Martin zahájil kariéru s chlapeckou kapelou Menudo, od níž se v devadesátých letech minulého století odtrhl a dal se na sólovou dráhu. První album v angličtině vydal v roce 1999 pod názvem Ricky Martin a byly na něm jeho dva největší hity Livin’ la Vida Loca a She’s All I Ever Had.