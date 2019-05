Natáčení sexuálních scén není zábava, říká hvězda filmu Rocketman

„Natáčení sexuálních scén opravdu není zábava. Souhlasím s ním jen v momentě, kdy mají pro děj filmu své opodstatnění. V Rocketmanovi se jedná o scénu, ve které má Elton poprvé s někým sex. Je z pohledu diváka důležitá. Dozví se v ní, kde, kdy a za jaké situace se to stalo. V případě mnoha dnešních snímků je však vidět, že režisérovi jde jen o to, aby herce pro větší atraktivitu filmu nebo seriálu svlékl a scéna je jinak pro vývoj děje naprosto zbytečná,“ řekl Richard Madden britskému deníku The Sun.

Erotické scény natáčel herec s Taronem Egertonem (29), hrdinou špionážní série Kingsman. Ve filmu Rocketman zahrál roli zpěváka Eltona Johna.

„Věřím, že divák pocítí syrovost celé té sexuální zkušenosti i Eltonův počáteční strach... A zároveň se dokáže vžít také do vzrušujícího omamného pocitu, kdy Elton dostane svůj první polibek,“ doufá Madden.

I když ho proslavila role Robba Starka v seriálu HBO Hra o trůny, v rozhovoru pro The Sunday Times si herec kdysi postěžoval na nízké finanční ohodnocení, které prý dostal proto, že nebyl v době natáčení dostatečně známým.



„Lidé si myslí, že díky Hře o trůny jsem těžce za vodou a mám na účtu miliony, ale nic nemůže být vzdálenější realitě. Smlouvu jsem podepsal, když mi bylo pouhých dvaadvacet let. V životopisu jsem tehdy ještě nic moc neměl, takže mě pěkně převezli,“ řekl Madden.



Kromě seriálu Hra o trůny zazářil také po boku herečky Lilly Jamesové (30) v roli prince v pohádce Popelka z roku 2015. Kromě Rocketmana je Madden také hvězdou krimi seriálu BBC One s názvem Bodyguard z roku 2018. V něm ztvárňuje roli válečného veterána, který pracuje jako specialista na oddělení ochrany u londýnské policie.

Film Rocketman má v českých kinech premiéru ve čtvrtek 30. května.