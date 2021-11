S Gottem jsme se začali usmiřovat až po koncertě v O2 areně, říká Krajčo

Před šesti lety jste si v našem rozhovoru pochvaloval tehdejší desku Srdcebeat jako to nejlepší, co jste udělali. Co teď Halywůd? Je ještě lepší?

Je trochu jiná. Jsme ještě vyzrálejší a v úplně jiné situaci, než jsme byli kdykoliv předtím. Jsou tam písničky, které pro mě znamenají strašně moc. Asi proto, že jsem do textů vkládal hodně emocí této zvláštní doby. A je podle mě asi naše nejhitovější. Jsou tam Hvězdáři, Vánoční, Hned teď, Halywůd, Do nebe se propadám, Vohul basy...

