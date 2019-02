Herec Richard Gere má před sedmdesátkou druhého syna

Zprávy o očekávání potomka potvrdili Richard Gere a Alejandra Silva loni v září. I když svůj soukromý život si oba přísně střeží, manželka herce se neudržela a v prosinci sdílela na Instagramu fotografii v upnutých šatech z průběhu těhotenství. O sňatku stejně jako o porodu chlapečka jako první informoval španělský magazín Hola!.



Richard Gere už má syna Homera (18), jehož matkou je hercova druhá manželka, bývalá bondgirl Carey Lowellová. Rozvedli se v roce 2016 po čtrnácti letech manželství. S první manželkou Cindy Crawfordovou, se kterou žil v letech 1991 až 1995, dítě neměl.

Alejandra Silva má syna Alberta (6). Otcem je její exmanžel Govind Friedland. Alejandra si syna amerického těžařského magnáta vzala v roce 2012 a rozvedli se o tři roky později. V té době se poznala s Richardem Gerem.

Silva je stejně jako Gere aktivní praktikantkou buddhismu, díky slavnému herci se osobně přátelí s tibetským dalajlámou Tändzinem Gjamcchoem (83). Ten se prý také jako první v září minulého roku dozvěděl, že dvojice přivede na svět chlapečka.

Španělka na svého manžela, který se stal idolem mnoha žen, pěje jen chválu. „Je to ten nejvíc pokorný, citlivý, milující, pozorný, zábavný a velkorysý muž, jakého jsem kdy potkala. Co víc říct? Jsem tak zamilovaná! Jak byste se cítili, kdyby se vás někdo každé ráno zeptal: Co tě dnes udělá šťastnou? Nemine jediný den, kdy mi neřekne, jak důležitá pro něho jsem. Mám opravdu velké štěstí,“ prohlásila Silva v jednom z rozhovorů.

Šťastný se cítí i herec. „Jsem nejšťastnější člověk ve vesmíru. Jak bych taky mohl nebýt. Jsem ženatý s krásnou, inteligentní, citlivou ženou, která ráda pomáhá lidem, je zábavná, trpělivá, umí odpouštět a je skvělá kuchařka. Dělá nejlepší saláty na světě! Je vegetariánka, skvělá máma a Španělka, tedy ze země králů a královen, Cervantese i Buñuela. Nemůžu se mít líp,“ popsal Gere.