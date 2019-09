Chlopčík je jako rozzuřený kolibřík, říká Genzer o porotci ze StarDance

„Pamatuji si pana Chlopčíka, který řekl, že jsem tam vběhl jako rozzuřený medvěd. Ale já jsem mu to odpustil. On mi zase přijde jako rozzuřený kolibřík. Ale potom byl na mě i hodný, což mě překvapilo. Když jsem zkazil poslední tanec, tak řekl, že se to stalo i jemu. Jsem rád, že jsem v něm svou nemohoucností vzbudil takovou tu lidskost,“ řekl Richard Genzer.

Po loňském soutěžení se těšil, že bude StarDance sledovat coby divák. Nabídka na účast v porotě ho překvapil a potěšila zároveň.

Richard Genzer coby porotce StarDance X Jako tanečník ve StarDance IX

„Rozmýšlel jsem se asi jenom pět minut. Podíval jsem se do kalendáře, co mám v sobotu. Chtěl bych poděkovat České televizi, že nebudu nikde trajdat a budu prostě v práci,“ prohlásil s tím, že bude zřejmě nejhodnější z celé poroty. „Nemám rád konflikty. Když se mi něco nebude líbit, tak to však samozřejmě řeknu. Budu ovšem jediný hodný. Mám to v povaze.“

Kromě Genzera v porotě budou stálice Zdeněk Chlopčík a Tatiana Drexler. Nováčkem bude choreograf a taneční trenér Jan Tománek, který v minulosti ve StarDance tančil.

„Bojím se, že taneční páry budu také buzerovat, protože mám s tancem zkušenosti. To znají i kolegové. Jsme v porotě tři tanečníci. Zdeněk Chlopčík, Tatiana Drexler a já...,“ uvedl Jan Tománek. A když se Richard Genzer, který tančil v skupině UNO ohradil, dodal: „Myslel jsem profesionální tanečníci z tanečního sportu.“

„Já tím procházím celý život. Přijdu do divadla a převlékám se na chodbě, protože nesmím do herecké šatny. Jsem na to zvyklý. Když půjdete všichni odtud pryč, zvedejte prosím nohy, protože moje sebevědomí je v suterénu,“ žertoval Genzer, který v minulosti tančil i v muzikálech. „Já mám taneční konzervatoř, aby sis nemyslel, že jsem fotbalista. Na rozdíl od tebe mám na to školu, kterou jsem skončil s vyznamenáním.“

„Já mám FTVS v Olomouci,“ odpověděl mu Jan Tománek. „FTVS v Olomouci může mít každý, ale já mám pražskou konzervatoř!“ dodal Richard Genzer.

Desátá řada StarDance připomene všechny minulé ročníky s bývalými taneční páry a oslaví 30 let od sametové revoluce. Nově bude všemi díly provázet detektivní příběh, tradiční pak budou tematické večery, přičemž hned druhý bude věnovaný Karlu Gottovi. Nebude chybět ani benefiční tančírna. Moderovat budou opět Marek Eben a Tereza Kostková.

V soutěži se představí deset párů. Letos je s profesionálními tanečníky vytvoří herec Matouš Ruml, novinářka Nora Fridrichová, zpěvačka Tonya Graves, youtuber Karel Kovář alias Kovy, bývalá biatlonistka Gabriela Koukalová, rybář Jakub Vágner, spisovatelka Radka Třeštíková, zpěvák Xindl X, vlastním jménem Ondřej Ládek, a herci Veronika Khek Kubařová a Miroslav Hanuš.

