Smrt otce i hrozící chudoba poznamenaly režiséra Adamce na celý život

Jiří Adamec je znám jako výsostný profesionál a traduje se o něm, že od svých spolupracovníků vždycky vyžaduje maximum. Na tom, jaký je, se pravděpodobně podepsalo i to, že mu v době dospívání předčasně zemřel otec. Přišlo to jako rána z nebe. Zdravý, silný a činorodý muž onemocněl a konec přišel nečekaně rychle.

„Byli jsme s maminkou po operaci táty v nemocnici v Poličce. Pan primář řekl, co při operaci v útrobách mého otce našli. Byl to vlastně rozsudek smrti. Nádor tehdy znamenal, že ten člověk zemře, protože se to nedalo léčit. Nebyly na to léky ani metody, jak tomu nemocnému pomoci. Viděli jsme, jak je maminka naprosto zoufalá, že přijde o milovaného partnera. Byl to vztah, který se nedá definovat jinak než životní láska,“ vzpomíná režisér v pořadu 13. komnata.

Maminka zůstala s třemi syny v nedoplaceném družstevním bytě na všechno sama. Jiřímu bylo šestnáct let, starší bratr byl na vojně, protože se nedostal na vysokou školu, mladší zrovna nastupoval na střední.

„Poté, co táta zemřel, si maminka nenašla žádného jiného chlapa. Vyplývalo to z toho, že byla do svého manžela opravdu zamilovaná v tom nejkrásnějším slova smyslu,“ popisuje Jiří Adamec.



Jiří Adamec s manželkou Janou a bratry (2021)

„Všichni jsme doma byli nastartovaní na cestu, o které táta pro nás snil. Ale maminka vydělávala jen 1 470 korun hrubého měsíčně. Rázem jsme se ocitli na pokraji chudoby. Rodinu však nová situace semkla. S bráchy jsme byli nedělitelná a neprůstřelná trojka. A dodnes je to tak,“ říká režisér o sourozencích, kteří stejně jako on nakonec oba vystudovali vysokou školu a v životě uspěli.



Nová situace poznamenala Jiřího Adamce na celý život. Poskládala mu hodnoty. Okamžitě věděl, co je v životě důležité a co ne a že už je vše jen na něm. Od té doby hodnoty nemění. Jak sám říká, důležitá je pro něj poctivá práce bez ohledu na náročnost, dobré vztahy s lidmi, které má rád, a zajištění rodiny.

Navzdory tomu, že jeho otec odešel, když mu bylo teprve šestnáct let, ovlivnil a ovlivňuje nadále celý jeho život. Režisér dodává, že chtěl být vždycky jako on. Spravedlivý, rázný, pracovitý, činorodý, aktivní, chápavý, pečující o rodinu, zkrátka správný chlap.

12. února 2019