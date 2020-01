13:00 , aktualizováno 13:00

Talent a umělecké cítění není to jediné, co dělá známého českého producenta a režiséra Viktora Tauše výjimečným. Je to i jakási silná životní energie, díky které se dokázal odrazit z úplného dna a začal budovat vše od začátku. Zavzpomínal nejen na období, kdy byl závislý na drogách a žil na ulici, ale otevřel se i v otázkách týkajících se partnerského života.