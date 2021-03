Pálení kůže, bolesti zad a horečky. Koranteng má britskou mutaci covidu-19

„Mám covid-19, britskou mutaci. První týden byl očistec. Naštěstí jsem neměl problémy s dýcháním. Ale měl jsem vysoké horečky, těch se dosud nemohu zbavit, i když už je to trochu lepší,“ svěřil se Rey Koranteng v rozhovoru pro pořad Život ve hvězdách.



„Zrádné u mě bylo, že někteří pacienti říkají, že ztratili čich a chuť. Tak jsem to vůbec neměl. Cítím chutě i vůně, mám chuť k jídlu a mám neskonalou chuť na pomeranče, pro pomeranč bych zabil,“ říká moderátor.

Nejvíc mu ztrpčovalo život neustálé bolestivé pálení kůže. „Bylo to opravdu, jako když máte popálenou kůži. To jsem měl asi tři dny u kůže na zádech a bylo to strašné. A k tomu také neuvěřitelná bolest zad. Na to vcelku jinak netrpím. Ale toto byla bolest, jako když po vás přeběhne kůň,“ popisuje Koranteng.

Nemoc u moderátora začala nenápadně bolestí zad. Kontaktoval svou lékařku a ihned šel na testy. „Podvědomě jsem tušil, že to asi bude covid. Protože nikdy předtím jsem takový stav nezažil. Byl to opravdu podivný neznámý stav nesrovnatelný s běžnou chřipkou, či angínou,“ říká.

Jak a kdy se Rey Koranteng nakazil, prý netuší. „To je na tom to nejdivnější. Všechna opatření jsem dodržoval, nosil jsem roušku, nikam jsem nechodil. Byl jsem jen v práci, nebo doma. Kde jsem k tomu přišel, to opravdu nevím,“ podivuje se.



Pozitivní na covid-19 je i moderátorova manželka, děti jsou naopak negativní. Po vlastních zkušenostech se Koranteng bojí o manželčině stavu mluvit, aby nepřivolal nic zlého.

„Je to zrádná nemoc, postupně se to pomalu rozjíždí. První den je vám tak nějak divně, druhý den už opravdu zle. Bojím se teď vůbec posuzovat, co ženu čeká v dalších dnech. Jsem teď izolovaný a bydlím v úplně jiné části domu než ostatní. Ale manželku to stejně neochránilo,“ popisuje. Zatím netuší, kdy se vrátí na televizní obrazovky.

„Cítím se mnohem lépe. Ale lékaři varují, že tato nemoc je hodně zrádná a může se kdykoliv vrátit, i když to vypadá, že už je na ústupu. Když budete někdy uvažovat o tom, zda to či ono má, nebo nemá smysl dodržovat, položte si otázku, zda jste připraveni nést i případné následky. Připravte se na to, že vám bude opravdu blbě. A pokud vám z toho i tak vyjde, že to risknete... Každý dospělý za sebe zodpovídá sám,“ říká Rey Koranteng.