Dítě co deset let a relax ve vzduchu. Koranteng slaví 45. narozeniny

Životní ženy a děti po deseti letech

Rey je trojnásobným otcem, s manželkou si čas pro rozrůstání rodiny naplánovali téměř přesně vždy po deseti letech. Nejstarší dceři Vanesse je dnes už 24 let, nejmladší Leontýna slaví v srpnu čtvrté narozeniny. Prostřední Sofii bude rovněž v srpnu 13 let.

Vítězný spor s bulvárem

Moderátor patří ke známým osobnostem, kterým se podařilo vyhrát soudní bitvu s bulvárem. Před sedmi lety vysoudil omluvu a třísettisícové odškodné za lživé články informující o jeho údajné nevěře.

„Jsem spokojený, a to z několika důvodů. Ukázalo se, že spravedlnost skutečně funguje. Předtím mi kamarádi říkali, ať se na to vykašlu, že to bude nechutná kauza. Podle mě se však člověk musí bránit. Zvlášť, když se to dotýká jeho rodiny, manželky, dětí,“ nechal se moderátor slyšet po výsledku soudu.



Rosničkovské začátky

V televizi Nova Koranteng pracuje prakticky od jejího začátku v roce 1994. Na pozici u zpravodajského pultíku si musel ale chvíli počkat. Pět let totiž hlásil předpověď počasí.

„Míra popularity se nijak nezměnila, spíš se změnil přístup lidí ke mně. Do té doby jsem byl kluk z Počasí, teď jsem pán z Televizních novin. Začali se mě ptát na věci, na které se mě do té doby neptali,“ přiznal moderátor.

Koranteng a Borhyová před pěti lety zavzpomínali na své začátky:

Dohady kolem vzdělání

Pro rozhovory o tuzemské i zahraniční politice by měl mít ty nejlepší předpoklady. Sice později, ale přesto vystudoval obor politologie a mezinárodní vztahy na pražském CEVRO Institutu.

V roce 2008 se ovšem médii prohnala zvláštní kauza. Vyšlo totiž najevo, že moderátor roky tvrdil, mimo jiné i v rozhovorech, že má dosaženou maturitu. Ve skutečnosti však absolvoval obchodní učiliště. Vzdělání si nicméně v pozdějších letech doplnil dokonce o vysokoškolský diplom.

Relax ve vzduchu

Rey je velkým milovníkem létání, je i držitelem licence na pilotování větroně. Už dlouho se také chystá pořídit si licenci na ultralehké letadlo. Dosud se ho zatím ve vzduchu drželo štěstí. Adrenalinová chvíle nastala jen jednou, když ho nasál mrak.

„To je taková zvláštní situace. Ze začátku jsem se lekl, ale pak jsem si vzpomněl na výcvik a pomalu jsem otevřel brzdy. Letadlo se pak začalo chovat přesně tak, jak mě to učili ve výcviku,“ líčil.

Na nevšední koníček si po čase zvykla také jeho manželka, která měla dříve z létání hrůzu. „Když jsme se seznámili, dělalo se jí špatně už ve chvíli, kdy jsme přišli na letiště. Dnes už létá naprosto bez problémů a je to pro ni zcela běžná záležitost,“ dodal.