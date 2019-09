Žádné plastiky nemám. Myslete si, co chcete, říká Renée Zellwegerová

„V roce 2014 jsem v londýnském metru zaslechla, jak se o mém vzhledu baví dva cizí lidé, kteří seděli přímo vedle mě. Bylo to neskutečně ponižující. Bavili se o Hollywoodu a o tom, že všechny herečky jsou bláznivé. Nejvíce prý ‚ta Zellwegerová‘,“ svěřila se Renée Zellwegerová v rozhovoru pro rádiovou stanici SiriusXM.



„Ta žena se ptala muže ‚Proč toto nechala dopustit? Myslí si, že nikdo nepozná, že má plastiky? Vždyť teď vypadá jako někdo úplně jiný!‘ Pomyslela jsem si, že to je opravdu zajímavé a byla jsem ráda, že už budu brzy vystupovat. Stoupla jsem si, šla ke dveřím, a ten muž se na mě podíval a řekl ‚Panebože, vždyť vypadáte úplně normálně!‘. Musela jsem se smát,“ dodává herečka.

Na negativní komentáře na sociálních sítích si prý již zvykla a neřeší je. „Mám svých starostí dost. Starám se o své dva psy a nevím, kde mi hlava stojí. Kdysi mě to opravdu velmi mrzelo, dnes mě to už nerozhodí,“ tvrdí.

Zellwegerová odmítá, že by kdy podstoupila jakoukoliv plastickou operaci. Podle mnoha jejích fanoušků i plastických chirurgů však její obličej vypadá velice nepřirozeně a strnule.

„Bulvární fámy o mých plastikách a o mé údajné operaci očních víček nejsou podstatné. Podle médií musí všechny ženy vypadat v určitém věku určitým způsobem. Ne že by do toho někomu něco bylo, ale nerozhodla jsem se změnit si obličej a nemám operaci očí. Tento fakt nemá pro nikoho žádný význam. Ale to, že ta možnost byla vůbec diskutována, a to i mezi respektovanými novináři, a stala se veřejným tématem číslo jedna, je podle mě velmi znepokojující,“ řekla herečka.

Renée Zellwegerovou budou moci fanoušci brzy vidět v životopisném dramatu Judy, kde si zahraje slavnou hollywoodskou hvězdu Judy Garlandovou (†47). V českých kinech by měl film mít premiéru v únoru příštího roku.

