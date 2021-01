Mám s Bridget společných hodně nejhorších věcí, říká Renée Zellwegerová

Texaská rodačka musela kvůli této roli výrazně přibrat. Přirozeně je štíhlá, a tak před natáčením Deníku Bridget Jonesové přibrala přes patnáct kilo. A po natáčení je zase zhubla. Byl to také důvod, proč dlouho odmítala natočit třetí filmový příběh potrhlé londýnské žurnalistky. Prudké a velké výkyvy hmotnosti jí nedělaly dobře zdravotně.

Renée Zellwegerovou s filmovou postavou spojuje smůla v lásce. Zažila si divoké vztahy a vášnivé rozchody, pětiměsíční manželství a nepříjemný rozvod s hudebníkem Kennym Chesneym. A občas má pocit, že v soukromí při pohledu na sebe sleduje Bridget.

„Všechny věci, které byste nejraději s Bridget společné neměli, jsou ty, o kterých si myslím, že s ní mám společné asi nejvíc. Zažívám v životě chvíle, kdy mám pocit, že sedím vedle sebe a sleduji své alter ego Bridget, jak se točí ve víru výlevky,“ svěřila se Zellwegerová.

Populární se Bridget Jonesová stala právě proto, že v ní může vidět kousek sebe většina žen, které mají problém přijmout své nedokonalosti.

„Trapné věci, jako kolik vážíme, jak vypadáme v šatech, jak vypadají naše vlasy, cokoli jiného. Nebo čeho jsme nedosáhli ze seznamu toho, co jiní lidé považují za nutné dosáhnout ve třiceti, čtyřiceti nebo padesáti letech. Ona s tím zápasí, snaží se a selhává v tom, jako my všichni. A všechno se to nakonec vyvrbí v sebepřijetí. Myslím, že každý ocení, když zjistí, že když je nedokonalý, je přesně tím, čím být má,“ míní Zellwegerová.

Film Deník Bridget Jonesové měl premiéru v roce 2001 a pokračování se dočkal o tři roky později, kdy se do kin dostal snímek Bridget Jonesová - S rozumem v koncích. Na třetí film si diváci počkali delší dobu, film Dítě Bridget Jonesové měl premiéru v roce 2016.