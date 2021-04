Naši osudoví muži jsou bratři, říkají Renata Kuková a Renata Dlouhá

„Hodně lidí si při zaslechnutí jména Renata Kuková myslí, že jsem to já a že jsem se vrátila do rádia ke sportovním zprávám. Dokonce jsou přesvědčeni, že máme s Rendou stejný hlas. Takže to často vyvracím a říkám: Ne, ta Renata Kuková je švagrová, já jsem pořád Dlouhá,“ vysvětluje učitelka pro Magazín DNES.

„Proč nejsem Kuková? Že bych to prováhala? Můj muž mě žádal o ruku dvakrát, poprvé asi měsíc po jeho rozvodu. Tehdy jsem mu nápad s rychlou svatbou v dobré víře rozmluvila s tím, že máme spolu ročního Toma a máme se rádi, ale aby to ještě zvážil – aby jednou nelitoval, že se unáhlil. Podruhé mě o ruku požádal krátce po narození naší dcery; přál si hodně velkou svatbu, což jsem si ve spojení s miminkem neuměla představit. Dceři a synovi bych ale sňatek, až si najdou své životní partnery, určitě nerozmlouvala,“ popisuje Renata Dlouhá.

Po létech, kdy se její manžel Pavel Kuka věnoval i obchodu, se nakonec vrátil k fotbalu. Spolupracuje se svým bývalým manažerem Pavlem Paskou. „Vyhledává mladé talenty, snaží se jim pomáhat, komunikuje s jejich rodinami, aby uchopili začátky svých sportovních kariér správným způsobem. Myslím, že se v tom oboru docela našel, že ho to baví,“ říká Dlouhá s tím, že je moc ráda, že se její muž nedal na trénování. „ Nikdy jsem mu to neřekla, ale bála jsem se toho, protože vím, jak velká psychická zátěž to je,“ dodává.

Renata Dlouhá přiznává, že syna se snažili vést k fotbalu marně. „Tomíka jsme samozřejmě zkoušeli postavit k balonu, vozili jsme ho na Slavii. Ale fotbalové geny jsme v něm viděli asi víc my rodiče, než jaká byla realita. Dcera Anny projevila talentů několik. Jak hudební, tak po Pavlovi i sportovní. Vedle klavíru se nakonec našla u koní. Ve všestrannosti dokonce vyhrála pražskou jezdeckou ligu. Teď je ve fázi předmaturitního rozhlížení, jak a kam dál,“ popisuje pedagožka.

„Po nástupu našich dětí do školy jsem se pracovně rozhlédla a nabídla se paní ředitelce školy u nás na vsi jako vystudovaná speciální pedagožka, odezva byla kladná. Časem došlo i na klasické třídnictví, když jsem zaskočila za odcházející kolegyni. Od té doby učím první stupeň, teď mám bezva třídu čtvrťáků,“ říká Dlouhá.

Volného času prý moc není, ale pokud se nějaký najde, ráda si odpočine u knížek. „Miluji také filmy, takže doba zavřených kin je pro mě utrpení. A ráda chodím do divadla. A máme zvířátka: hodně času teď vyžaduje náš patnáctiletý pejsek. Ráda si taky vyběhnu na hodinu do lesa za naším domem,“ dodává.

Absolventka vysoké školy pedagogické uspěla v roce 1994 v konkurzu na moderátorku Sportovních novin na Nově. Při práci poznala fotbalového reprezentanta Pavla Kuku, za nímž v roce 1997 odešla do Německa. Mají spolu děti Anetu (19) a Tomáše (21). Po návratu se krátce vrátila k moderování na stanici Z1, dnes učí na základní škole ve vsi u Prahy, kde žije s rodinou.



Pavel Kuka

Švagrová Renaty Dlouhé, Renata Kuková přiznala, že když se někde akredituje jako novinářka z Radia Impuls, lidé většinou bývají v rozpacích, že ji nepoznávají. „Už poučeně se ujistím, že asi čekali Renatu z televize, od fotbalisty Pavla Kuky. Vždy přikývnou. Pak musím obvykle dodat, že Kuková jsem proto, že jsem se provdala za Petra Kuku, staršího bratra toho fotbalisty,“ vysvětluje s tím, že s Renatou Dlouhou mají mnoho společného.



„Obě jsme původem mimopražské a začaly jsme studovat pedagogiku, jen já to kvůli novinařině nedotáhla až k titulu. Obě jsme začaly pracovat v rádiích, oběma se nám do práce vpletl sport. A naši osudoví muži jsou bratři s příjmením Kuka,“ říká rozhlasová reportérka.

„Za svobodna jsem byla Jandzisová, táta je původem Řek, takže jsem zažila bezpočet zkomolených variant: Jancisová, Janzisová, Janušicová… Nejvíc vysvětlování bývalo s tím, když jsem se musela představovat včetně adresy: Jan-D-Z-I-S-ová, ulice TauS-Sigova,“ směje se Kuková, která zůstala věrná rozhlasu i když jí kdysi nabízeli místo sporťačky na Nově.

„Vtipné je, že mi kdysi v televizi nabídli, abych se ucházela o Renatino místo moderátorské sporťačky, když mířila za Pavlem do Německa. Mně by ale asi chyběly rozhovory v terénu a střižna, a tak jsem tu nabídku slušně odmítla. Práci v televizním zpravodajství jsem si taky zkusila, ale rádio mi vždycky bylo bližší,“ vysvětluje své rozhodnutí.



Pavel Kuka v akci

S manželem Petrem Kukou jsem se seznámila díky Míše Drobné, spoluautorce knížky o Kateřině Neumannové. Nabírala jsem s ní tehdy rozhovor pro rádio a u vedlejšího stolku v pizzerii seděl člověk, který měl stejný hlas jako Pavel Kuka. Ten člověk pak na mě málem vyklopil zmrzlinový pohár, který mu podával číšník – díky tomu jsme se dali do řeči. Už je to dvacet let, co jsme spolu,“ popisuje seznámení Renata Kuková, jejíž muž nyní působí ve spediční firmě.



„Předtím se také pohyboval ve fotbalovém prostředí. I on v mládí hrával fotbal a s oblibou mě přesvědčuje, že jeho slavný bratr Pavel kdysi připustil, že můj muž býval lepší. Ale možná je to jen bratrské hecování,“ směje se novinářka, která jako rodilá Brňačka miluje hokej a fotbal.

„Blíž mám asi k hokeji. Kdo nezažil hokejový zápas v Brně na Kometě, nemůže pochopit, co je totální fanouškovství. Ke Kometě si našel silný vztah můj starší syn. Nedávno mi pouštěl na YouTubu aktuální chorály, abych s ním vůbec směla jít do kotle,“ dodává Kuková.

Dlouholetá sportovní reportérka Rádia Impuls původně směřovala k pedagogické kariéře. K novinařině zamířila během studií na vysoké, kdy v Brně nastoupila do soukromého Radia 95,7. Tam se téměř hned dostala ke zpravodajskému mikrofonu. Kvůli lásce v roce 1996 přesídlila do Prahy, kde žije dodnes. Za Petra Kuku, s nímž má dva syny, se provdala v roce 2007.