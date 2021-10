Witherspoonová, Bolt i Snoop Dogg zesměšňovali masivní výpadek Facebooku

„Dneska se každý rád objeví tady na Twitteru, zatímco Facebook, Instagram a WhatsApp vůbec nefungují,“ napsala Dolly Partonová a zveřejnila fotku, na níž rozráží dveře amerického baru.



„Instagram spadl? Ubalte si jointa a buďte chvíli produktivní,“ napsal raper Snoop Dogg s tím, že listování na Instagramu je stejně jen velkou ztrátou času.

Technikům a programátorům společnosti Facebook, která vlastní také Instagram, Messenger, WhatsApp a další aplikace, trvalo v pondělí přes šest hodin, než opravili celosvětový výpadek těchto služeb.



„Díky,“ má na fotce v bublině u svých úst herečka Reese Witherspoonová. Děkuje především Twitteru, který jako jedna z mála sociálních sítí v pondělí večer 4. října 2021 fungoval.

Who did this 路‍♂️ pic.twitter.com/YVbC3zb0Io