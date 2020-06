Platili mi za to, abych zůstala tlustá, říká herečka. Zhubla 18 kilo tuku

„Měla jsem práci, kde mi platili vysloveně za to, že zůstanu pro své filmové role pořádně tlustá. V březnu jsem oslavila čtyřicátiny a řekla jsem si, že je nejvyšší čas se zaměřit nejen na kariéru, ale také na své zdraví,“ řekla Rebel Wilsonová v rozhovoru pro deník The Sun.



„Nejde mi o to, abych si stoupla na váhu a viděla například dvouciferné číslo začínající pětkou, jako to mají některé ostatní herečky. Snažím se spíše žít konečně zdravě, jíst v porovnání s dřívějškem spoustu ovoce a zeleniny a chodím do posilovny. A také se snažím zjistit, proč jsem se vlastně odmalička přejídala. Všechno je jen v hlavě. Musím přiznat, že se teď cítím opravdu nesrovnatelně lépe,“ pochvaluje si herečka.

Wilsonová sdílela se svými fanoušky na Instagramu koncem května snímek v modrých šatech, na kterém je zřetelně vidět, že dost zhubla. Svou cestu za zdravějším životním stylem dokumentuje pravidelně na sociálních sítích a od svých příznivců slyší denně slova chvály za to, jak se jim mění před očima.

„Jsem momentálně na váze kolem 75 kilogramů, podle doktora by pro mě bylo ideální ještě pár kilo shodit, ale všechny sledované hodnoty v krvi se mi už teď velice zlepšily,“ říká 158 centimetrů vysoká herečka, které se podle jejího osobního fitness trenéra za poslední čtyři měsíce podařilo díky každodennímu pohybu a kalorickému deficitu zhubnout celkem 18 kilogramů tuku.

„Využila jsem jako mnozí ostatní období šíření koronaviru, abych se dala psychicky i fyzicky dohromady. Nesmělo se natáčet, a tak jsem denně cvičila, běhala a ráno dělala na studené zemi v parku sedy lehy, to tedy přiznávám moc příjemné nebylo. Jsem šťastná, že posilovny jsou už opět otevřené, bude to teď pro mě mnohem jednodušší,“ těší se Wilsonová.

Osobní trenér herečky, Jono Castano Acero prozradil v rozhovoru pro stanici E! Australia, co pomohlo Wilsonové se ztrátou nadbytečných kilogramů. „Zkuste cvičit jako ona opravdu každý den. Minimálně 45 minut denně si najde každý, pokud opravdu chce. I kdyby si kvůli tomu měl ráno třeba trochu přivstat,“ říká.

„Nevzdávejte to a vydržte měsíc. Pokud vás nebaví cvičení, choďte na procházky. Odpočívejte jen jeden den v týdnu. Můžete jíst úplně všechno. Ale jezte tak, abyste byli v kalorickém deficitu. A uvidíte ty obrovské změny. A to nejen na vašem těle, ale i ve vaší mysli. Budete mnohem pozitivnější a budete mít více energie a radosti ze života,“ slibuje trenér hvězd.

VIDEO: Rebel Wilsonová zhubla 18 kilogramů: