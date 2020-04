Tekashi 6ix9ine je na svobodě, z vězení ho pustili kvůli pandemii COVID-19

Právník rapera Lance Lazzaro zajistil předčasné propuštění Hernandeze podáním žádosti, ve které uvádí, že jeho klient je astmatik a během šíření koronaviru proto patří mezi ohrožené skupiny lidí. Zbytek trestu by si měl 6ix9ine odsedět v domácí karanténě v New Yorku s náramkem na noze, píše The Guardian.



Daniel Hernandez si odpykává dvouletý trest, který mu byl udělen za trestné činy spáchané společně s gangem Nine Trey, jehož byl členem. Za ty mu hrozilo původně až 47 let za mřížemi.

Raper se však ke všem činům přiznal, uzavřel dohodu o vině a trestu a začal spolupracovat s policií na jejich objasnění. Soud ocenil Hernandezovu pomoc při dopadení členů gangu a původní sedmačtyřicetiletý trest zkrátil o 45 let.

Tekashi 6ix9ine je známý svými častými skandály. V roce 2015 zveřejnil videa, na kterých si užívá s třináctiletou dívkou. V roce 2018 napadl a škrtil svého šestnáctiletého fanouška a byl zatčen v New Yorku za řízení vozidla bez řidičského průkazu a následné slovní urážení policisty a odmítání spolupráce při vyplňování policejních dokumentů.

6ix9ine má na YouTube u svých videí desítky milionů zhlédnutí a patří mezi nejúspěšnější rapery současnosti.

