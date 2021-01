Slavný raper a producent Dr. Dre skončil po mozkové mrtvici na JIP

„Děkuji své rodině, přátelům i fanouškům za jejich podporu, vzkazy a přání. Daří se mi výborně, od lékařského týmu se mi dostává opravdu excelentní péče. Brzy budu z nemocnice zpátky doma,“ vzkázal Dr. Dre ve středu v příspěvku na Instagramu.



Po mozkové mrtvici byl raper v pondělí záchrankou převezen do nemocnice Cedars-Sinai Medical Center v Los Angeles. Do úterý byl hospitalizován na oddělení intenzivní péče. Lékaři zatím neví, co bylo příčinou krvácení do mozku, muzikant podstupuje množství různých zdravotních testů.

Dr. Dre je momentálně uprostřed velmi náročného rozvodu s manželkou Nicole. Ta požaduje po raperovi alimenty dva miliony dolarů měsíčně a proplacení dalších pěti milionů dolarů na výdaje za právníky. Soudní stání naplánované na tuto středu bude kvůli zdravotnímu stavu producenta odloženo.

Youngová a Dre mají z dvacetiletého manželství dvě dospělé děti, syna Truice (23) a dceru Truly (19). O rozvod požádala Nicole Youngová, jako důvod uvedla neslučitelné rozdíly v povahách partnerů.

Kaliforňan Dr. Dre je zakladatelem legendární rapové skupiny N.W.A., věnující se gangsta rapu. V roce 1992 vydal své první velice úspěšné sólo album The Chronic. Sedminásobný držitel ceny Grammy je jedním z nejžádanějších a nejúspěšnějších světových producentů. Spolupracoval například se Snoop Doggem, Eminemem, Kendrickem Lamarem a dalšími umělci.

V roce 1996 založil vydavatelství Aftermath Entertainment. Je také spoluzakladatelem hudebního vydavatelství Death Row Records a firmy Beats Electronics, kterou od něj v roce 2014 odkoupila společnost Apple za tři miliardy dolarů.