Když jsem políbil Jamese Bonda, jsem teď Bond girl? ptá se Rami Malek

„Před natáčením jedné velmi komplikované scény jsme společně s Danielem Craigem a s režisérem Carym (Fukunagou) seděli dlouhé hodiny u jednoho stolu a debatovali jsme o tom, jak naši složitou představu bez kompromisů co nejlépe převést na filmové plátno,“ začal Rami Malek opatrně ve středečním rozhovoru pro pořad The Late Show with Stephen Colbert.

„Daniel Craig mě najednou popadl, nadzvedl mě a... nedokážu říci, kdo z nás to vlastně inicioval, ale najednou jsme se políbili,“ popsal představitel padoucha Malek.

Milostný románek mezi dvěma hollywoodskými hvězdami lze přesto vyloučit. Rami Malek se při natáčení divácky úspěšného filmu Bohemian Rhapsody zamiloval do herecké kolegyně Lucy Boyntonové (25). Daniel Craig je zase již od roku 2011 ženatý s herečkou Rachel Weiszovou (49).

Režie nové bondovky, která by měla do kin přijít v dubnu příštího roku, se po odstoupivším Dannym Boylovi chopil Cary Joji Fukunaga. Pro Craiga by to měl být poslední snímek, kde se objeví v roli Jamese Bonda. Pětadvacátý film o agentovi 007 ponese název No Time to Die (Není čas zemřít).

Natáčení poznamenalo několik nepříjemností. Jeden z členů štábu utrpěl zranění při výbuchu během natáčení v britských studiích Pinewood Studios. Daniel Craig si zase během kaskadérského kousku na Jamajce zranil kotník a musel kvůli tomu podstoupit menší chirurgický zákrok.