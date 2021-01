Zvažovali ho pro role Bonda i Batmana. Ralph Fiennes kráčí napříč žánry

Charismatický Angličan s uhrančivýma očima na diváky i filmaře dlouho působil jako někdo, kdo nemá smysl pro humor a hodí se jen do dramatických rolí. A ideálně do takových, v nichž by nehrál vyloženě kladné hrdiny. Jenomže časy se mění a dnes je Fiennes považovaný za herce, který zvládne všechno. I věci, jaké by si jeho fandové před lety nedovedli ani představit.