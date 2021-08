Mateřskou bych podruhé už asi nezvládl, směje se herec Radúz Mácha

„Rodinu teď skoro nevidím. V koroně jsem byl zvyklý být s nimi skoro pořád, tak je to teď těžké. Starší Matylda, když mi volá, říká, že se jí stýská a kdy konečně přestanu pracovat. Ale já jsem za tu práci rád,“ přiznává Radúz Mácha.

Herec si nestěžuje. Naopak. Byl zvyklý trávit s dětmi většinu času, s pětiletou Matyldou byl dokonce na mateřské. „Moje žena je sólistka baletu, která se musela téměř po roce vrátit do divadla, aby zůstala v kondici. Já jsem zrovna nic nezkoušel ani netočil, jen jsem večery hrával, takže jsem s naší starší Matyldou zůstal na mateřské. Přebalování, krmení, první slova, první krůčky – to vše mám za sebou. Byla to skvělá zkušenost,“ říká.

„Teď se mi narodil syn Hubert, ale asi už bych to podruhé nezvládl. Hubert je velmi energický, nedá se skoro přebalit. Jsem tedy rád za množství práce, které teď mám, a že nemusím být na mateřské,“ směje se Radúz Mácha, který v chystaném primáckém seriálu získal roli frekventanta Honzy Rubeše.

Radúz Mácha v seriálu 1. mise (2021)

„Honza je cílevědomý kluk, je z vojenské rodiny. Je to srdcař a voják každým coulem, hodně mu záleží na tom, aby se dostal na misi. Jeho cílevědomost a touha být ve všem nejlepší se mu brzy vymstí, navíc se trochu zamotá s holkama,“ prozrazuje herec.

Mácha sám se vojenské službě vyhnul. „Na vojně jsem nebyl, dostal jsem modrou knížku, měl jsem problémy se štítnou žlázou. Hrát si na vojáky je super, ale jakmile bych měl na někoho vystřelit, nezvládl bych to,“ přiznává.