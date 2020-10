Slavné filmové páry: Charismatický tvrďák Brzobohatý odešel od Bohdalky

Jen málo lidí dnes ví, čím si v nitru prošly dvě hvězdy českého filmu i divadla, Jiřina Bohdalová a Radoslav Brzobohatý. Po rozvodu se třicet let skoro nestýkali, přesto „na podzim svých životů“ natočili poslední společný film. Nedlouho po premiéře Radoslav Brzobohatý umírá. Je možné, že se oba smířili a jejich osud se naplnil.

Když se během velké hospodářské krize v Praze narodila Jiřina Bohdalová, brzy stála před kamerou. Maminka Marie pracovala jako služebná, milovala ochotníky, a dcerku, ve které rozpoznala talent, zapsala do baletní školy.

Šestiletá Jiřinka debutovala v němém snímku z roku 1937 Pižla a Žižla na cestách. Jen pro vysvětlení, Pižla byl český kabaretní herec Jarka Pižla, dobře známý z filmu Poslušně hlásím jako Pepek Vyskoč, Ferda Žižla pak bylo jméno druhého herce. Malou hvězdičku filmaři vychvalovali jako „českou Shirley Temple“ a brzy se objevila ve filmu Madla zpívá Evropě.

Radoslav Brzobohatý zažíval s koncem první republiky trochu jiné dětství. Narodil se ve slovenských Vrútkách, ovšem říká se, že na svět přišel v nedaleké chatové oblasti Jánošíkovo pri Lipovci, když maminka nestihla do porodnice ani vyjet a rodil tak strýc – lékař.

Otec i děd mořeplavci

Zatímco malá Jiřinka chodila na jahody se šlehačkou po pražských cukrárnách, Radek pobíhal po vilové čtvrti zvané Mexiko, díval se na Tatry a po válečném rozpadu Československa se s rodinou odstěhoval na Valašsko. Navštěvoval gymnázium, byl vyloučen, a tak se vyučil mechanikem pletacích strojů. Hrál v kapelách i s ochotníky, na hereckou dráhu to však nevypadalo, zvlášť když otec i děd se dlouhá léta plavili po mořích.

Týdeník 5plus2 Každý pátek zdarma

Na hereckou kariéru to nevypadalo ani u Jiřiny Bohdalové. Po gymnáziu nepřesvědčila profesory k přijetí na DAMU a odešla do Ostravy, kde celé tři roky učila na základní škole, k tomu totiž tehdy stačila maturita. Na herectví ji nakonec vzali, po čase musela studium přerušit, protože byla v jiném stavu. S mladistvou láskou Břetislavem Stašem, pozdějším geofyzikem, čekala dceru Simonu. Když ji po návratu do školy a po absolventském představení oslovil Jan Werich s nabídkou práce, kývla. A v Praze už zůstala, manželství se Stašem totiž neklapalo.

Prošla mnoha divadly, jezdila na zájezdy a brzy se dostala i k filmu, zahrála si například ve slavném Až přijde kocour. Nebo Hvězda zvaná Pelyněk, kde měl roli i charismatický a mužný Radoslav Brzobohatý, který nakonec také vystudoval DAMU a postupně se přes divadla v Kolíně a Příbrami dostal do Prahy. To bylo oběma už něco přes třicet.

Premiéra a smrt

Snímek Hvězda zvaná Pelyněk se točil v Rumburku. Během příběhu založeném na skutečné události, krvavě potlačené vzpouře českých vojáků proti rakousko-uherskému velení na konci války, se oba poznali, zamilovali a ten samý rok začali společně bydlet, ještě s devítiletou dcerou Jiřiny Bohdalové, dnes známou herečkou Simonou Stašovou.

Zrodil se jeden z nejlepších hereckých párů a tehdy vznikly i jejich nejlepší společné filmy jako Pěnička a Paraplíčko či Dáma na kolejích. V jedné televizní estrádě se vtipkovalo, že Jiřina bude „brzo bohatá“, společnou cestu životem stvrdili v létě 1970 během natáčení seriálu F. L. Věk. Tehdy natočili i jeden z vrcholů českého filmu, Kachyňovo Ucho.

Radoslav Brzobohatý a Jiřina Bohdalová v roce 2011 diskutují o společném filmu Vrásky z lásky

Herci bydleli v pražském rodinném domku, po čase se objevily neshody, nevěry, žárlivost, hádky jak v italské domácnosti, rozcházení i sbližování. Po dvanácti letech nastal konec, manželé se rozvedli a Radek Brzobohatý odešel ke slovenské herečce Haně Gregorové. Prudké ochlazení vzájemných vztahů pocítili i režiséři a diváci, pár si od té doby držel od sebe tvrdý distanc. Oblíbenou Bohdalku později proslavily pohádky a komedie.

Až v novém tisíciletí se podařilo oba přesvědčit, aby si společně zahráli hlavní role ve filmu Vrásky z lásky. Sice kývli, co však prožívali uvnitř, se už dnes nikdo nedozví. I když Jiřina Bohdalová odmítla bulvární zkazky o nenávisti, vzájemné hořkosti a nechuti objevit se spolu před kamerou.

„Náš osobní život se odvíjel v jiných tóninách a další spolupráce nepřicházela. Až se objevila nabídka filmu Vrásky z lásky a oba jsme role vzali,“ řekla herečka. Film měl premiéru v dubnu 2012. Radoslav Brzobohatý, narozený 13. září 1932, zemřel náhle 12. září 2012, den před svými osmdesátinami.