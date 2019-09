Tréninky mě baví. Poskakovala bych tam celý den, říká Radka Třeštíková

Jaký je Tomáš trenér?

Radka: Zadarmo mi to nedává. Je zodpovědný a trpělivý. Ale je na mě hodný, protože ví, že se mnou to po zlém nepůjde.

Tomáš: Myslím, že nám to jde zatím dobře. Teď přijdou týdny intenzivní práce, kdy budeme dělat fakt hodně.

Co na Radku platí?

Tomáš: Vždycky musí mít pocit, že je to po jejím. Ale pokaždé uděláme nějaký kompromis. Nesmíme se hádat a jít do konfliktu, to je nejdůležitější.

Radka: Na ty věci si musím přijít sama. Všechno pořád probírám v hlavě, takže tam si to musím nejdřív uspořádat a pak jsem schopná to přenést do nohou a pohybu rukou. Ale potřebuji tomu rozumět.

Tomáš: Jsem za to rád, že chce vědět, jak to všechno funguje, vzniká a proč to tak je. Není typ studenta, který jen čeká na informace a zkopíruje to. Je super, že nad tím právě sama přemýšlí.

Jak intenzivně trénujete?

Radka: Mě tréninky strašně baví. Poskakovala bych tam celý den, kdybych neměla děti a spoustu dalších povinností. Stačila by mi jedna přestávka na kafe. Nedokážu si představit, jaké to musí být, když vás to nebaví nebo to bolí nebo to fakt nejde. Když vidím ten progres, i když je pomalý, tak mě to motivuje.

Tomáš: V některých věcech si nemyslím, že to je pomalé. Začínáme waltzem, a když jsme trénovali třetí quickstep, to šlo mnohem lehčeji, protože ty věci už měla naučené i z toho waltzu. Už se to v hlavě samo propojovalo.

Jak jste reagovali, když vás oslovili s nabídkou jít do StarDance?

Radka: Říkala jsem si, že kdyby mě neoslovili, tak bych měla život jednodušší. Nemusela bych to vůbec řešit. Dodělávala bych si svoje věci a pracovala na rozdělaných věcech. Když už mě oslovili, nechtělo se mi to vzdávat. I kvůli dětem, které neustále tlačím do nějakých kroužků. Tak teď i já chodím do jednoho.

Tomáš: Všechny amatéry obdivuji. Lidé si asi neuvědomují, jaké to je. I Gabča Koukalová říkala, že na to, jak je zvyklá sportovat, tak ten tanec je pro ni těžký. Ale ani pro nás tanečníky to není nic jednoduchého. Spíš tedy mentálně než fyzicky.

Můžeme se v budoucnu těšit na taneční prostředí v nějaké vaší nové knížce?

Radka: Tanec, jak je spojený s hudbou, vnímám spíš vizuálně než textem. Takže kdyby mělo něco vzniknout, hrozně by mě bavil scénář. Do knihy se to špatně přenáší. Ale nikdy dopředu neříkám, co zrovna napíšu, co mě popadne a bude mě bavit. Tak možná se to někde objeví i v knížce.

