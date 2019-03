Ženu jsem vyhodil z okna, vzpomíná Kuchař na pád vrtulníku s rodinou

Radek Kuchař se do povědomí diváků dostal začátkem devadesátých let, kdy společně s Lucií Vondráčkovou uváděl tři a půl roku televizní pořady Kečup a Marmeláda. Objevil se také v seriálech Ulice nebo Případy 1. Oddělení. Zahrál si také po boku Bruce Willise ve filmu Hartova válka. Nově budou diváci moci Radka Kuchaře vidět v seriálu iDNES KINO Za oponou, který startuje již tuto neděli 18. března.



O herci je známo, že má slabost pro létání vrtulníkem. Vrací se k němu i přesto, že na jaře 2014 havaroval u obce Sulice nedaleko Prahy i s manželkou a dvojčaty Rudolfem a Radkem.

„Když jsem odlítal vrtulníkem od mé tchýně ze Psár, letěl jsem do Kolína zpátky na letiště. Začal jsem stoupat a zhruba ve stopadesáti metrech jsem zjistil, že mi ztuhlo řízení. Člověk je na takovou situaci samozřejmě školený, ale v tu chvíli začnete zmatkovat, vypínat a zapínat hydrauliku, díváte se po přístrojích. Ještě v klidu jsem řekl manželce: „Jdeme na nouzové přistání, držte se“ a natvrdo jsem to spouštěl.

Dole jsem s tím trochu víc řízl o zem, než bych měl, takže se mi promáchla vrtule, urazil jsem vzadu ocásek, celý vrtulník se otočil a překulil. Zůstali jsme na boku, naštěstí nezačalo nic hořet. Vykopnul jsem okno, vyskočil jsem ven. Měl jsem v tu chvíli ohromnou sílu, adrenalin pracoval. Popadl jsem ženu a vyhodil ji z okna ven, to samé s dětmi,“ zavzpomínal Kuchař na nehodu vrtulníku v pořadu Limuzína s Mírou Hejdou.

Kamarádi ho přesvědčovali, že kvůli jednomu takovému zážitku nesmí přestat létat. „Trochu jsem se začal bát a omezil jsem to. Pak se však zhruba rok po mé nehodě stalo to, že tatínek, který si koupil vlastní vrtulník, vlétl do špatného počasí, nepovedlo se mu to a bohužel se v tom zabil,“ říká Kuchař.

Otec herce, Rudolf Kuchař (†59) se zřítil se strojem Robinson R44 Raven II, což je soukromý vrtulník celokovové konstrukce s jedním dvoulistým nosným rotorem (více o nehodě čtěte zde). Po tragické nehodě složila kapela The Drops skladbu s názvem Vzhůru. Kuchař tehdy produkoval klip, který režíroval Vítek Pokorný. „Hudebně to není úplně můj šálek, já jsem diskofil, „michalodavidista“, přiznává Kuchař.

Herec má pilotní průkaz již dvanáct let. Papíry na vrtulník dnes podle něj vyjdou na milion korun. „Musíš odlítat nějaký počet letových hodin, což není levné. Předepsaný počet letových hodin podle mě žádnému pilotovi nemůže stačit. Člověk si musí být sám sebou absolutně jistý. Předpis je předpis, mělo by to sice stačit, ale člověk na to nemůže spěchat. Pilot by se neměl řízení letadla ani vrtulníku bát, ale měl by mít k tomu stroji respekt. Každou sekundu se může něco stát a musí následovat velmi rychlá reakce,“ říká Kuchař.

Radek Kuchař a Jaroslav Plesl v seriálu Za oponou (2019)

Lásku pro vrtulníky v sobě Kuchař objevil ve chvíli, kdy ho jeden známý svezl. „Na popolítávání po České republice je to úplně skvělý dopravní prostředek. Myslím si, že by nebyl špatný byznys mít třeba dva vrtulníky a lítat jenom trasu Praha-Brno pro zámožnější podnikatele. Ti už nejspíš ale mají svoje vrtulníky,“ zamýšlí se táta dvou synů a dcery Barunky.



Kromě hraní a dabingu se dnes Radek Kuchař věnuje své vlastní přepravní firmě, která zajišťuje například převážení nadměrných nákladů a těžké techniky.