Šéfkuchař Kašpárek bude opět otcem. Hádá, jestli se konečně dočká syna

„Tak co? Budu mít doma pátou ženskou, nebo prvního kluka?“ napsal Kašpárek ke společné fotce, na které manželce hladí bříško.

„Pohlaví ještě nevíme, ale moc bych si přál kluka. Z předchozího manželství mám dvě dcery a moje manželka jednu. Pokud by to byla holka, tak by to znamenalo, že v mém životě bude pět ženských, a z toho bych se asi už zbláznil,“ cituje nastávajícího tatínka web ŽivotvČesku.cz. „Kluka bych si opravdu přál, ale samozřejmě jsem k životu pokorný. Takže beru i holku. Absolutně je nejdůležitější, aby těhotenství manželky bylo bez komplikací a miminko zdravé.“



Kašpárek pochází z Ostravy, kde vystudoval Střední školu společného stravování. Absolvoval stáž v hotelu Swissotel the Bosphorus, pracoval v hotelu Savoy a hotelu Aria, byl šéfkuchařem bistra Ola Kala, léta uváděl televizní pořad Kašpárku, vař!

Od roku 2014 je šéfkuchařem a spolumajitelem restaurace Field, kde hned první rok dostal michelinskou hvězdu a třikrát ji obhájil. Momentálně ho můžete vídat na TV Nova v show MasterChef. Má tři dcery ve věku třináct, jedenáct a šest let.