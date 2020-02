Nemám komplex z toho, že je Lucka úspěšná, tvrdí partner Bílé Filipi

„Šestnáct let jsem hrál volejbal. Ale to jsem měl ještě o třicet kilo míň. Teď už by to bolelo. Měřím 197 centimetrů a vážím 125 kilogramů,“ říká mistr světa v benchpressu.

„Jak to funguje? Lehneš si na záda a zvedáš nad sebe obří činky. Začal jsem s tím úplně náhodou. Nikdy jsem neměl ambice, že bych chtěl závodit. Přesvědčil mě až trenér Vlasta Kužel, asi nejvýraznější osobnost českého powerliftingu,“ řekl Filipi v pořadu Limuzína s Mírou Hejdou na ÓČKO STAR.

Road manažer a zároveň partner Lucie Bílé zatoužil po změně a do Prahy ho nakonec zavála pracovní nabídka. „Původně jsem dělal primátorům řidiče na pražském magistrátu. Později jsem nastoupil u Lucky,“ popisuje Filipi, který se u české zpěvačky stará o vše ohledně cestování a s ním spojeného komfortu.

„Řeším i jeviště na koncertech, bezpečnost Lucky a to, aby v šatně bylo vše, co tam má být a co Lucka potřebuje pro svou práci. Hlavně se také starám o její dobrou náladu, tedy alespoň se o to snažím,“ popisuje rodilý Ostravák svou náplň práce.

Koncerty jsou sice většinou až ve večerních hodinách, Lucie Bílá má však před vystoupením své rituály, takže vše začíná podle Filipiho již brzy ráno. „Když je Lucka ve stresu, snažím se ji uvolnit, uklidnit, rozesmát a přivést na jiné myšlenky. Ráno vstává většinou dřív než já, má to tak nastavené. V práci je striktně za šéfovou, hlídá si, aby vše bylo perfektní a profesně dokonalé,“ popisuje road manager.



Filipi přiznává, že práce a vztah s Lucií Bílou mu obrátili život vzhůru nohama. „Je pravda, že jsem k tomu všemu přišel úplnou náhodou. Změnilo mi to život o 180 stupňů. Všechno to, co je teď součástí mého života, respektuji. Chápu ten velký zájem okolí, ať už jsou to média, či fanoušci. Jsem zkrátka vedle nejúspěšnější české zpěvačky. Úplně si tu pozornost neužívám a nevyhledávám to, ale přijímám to a rozumím tomu,“ říká a dodává, že z úspěchu své partnerky komplex nemá.

„Jsem vyrovnaný člověk. Nemám komplex z toho, že je Lucie obrovsky úspěšná. Naopak jí hrozně fandím. Doufám, že je šťastná – to pro mě znamená ze všeho nejvíc. Stačí mi, když mě docení ona a když je spokojená. Pak jsem šťastný i já,“ tvrdí Radek Filipi a dodává: „Bulvár psal o mně a o Lucce spoustu věcí. Do očí nám však nikdo nikdy nic neřekne. Člověk se asi musí naučit to vědomě přehlížet. Nečtu to a tyhle věci nevyhledávám.“

