Zpěvák R. Kelly skončil opět ve vazbě kvůli sexuálním obviněním

R. Kelly byl zadržen ve čtvrtek v Chicagu. Federální obvinění proti zpěvákovi mají celkem třináct bodů. Týkají se mimo jiné dětské pornografie, přečinů proti nezletilým či maření spravedlnosti.

Ve vazbě byl Kelly také v březnu, tehdy to bylo kvůli neplacení výživného. V sexuální kauze byl Kelly zadržen již v únoru, kdy byl obviněn z deseti případů sexuálního zneužití čtyř dívek, z nichž tři byly nezletilé. Vinu tehdy odmítl a soud ho propustil na kauci.

Státní prokuratura v květnu obvinění rozšířila o dalších jedenáct bodů, mimo jiné o zneužití další nezletilé dívky. Za každý z bodů obžaloby mu podle agentury Reuters hrozí až sedmiletý trest.

R. Kelly je dvakrát rozvedený. V roce 1994 se oženil s tehdy nezletilou zpěvačkou Aaliyah (†22) a sňatek byl ihned anulován. V roce 2002 byl obviněn z pedofilie, ale o šest let později ho soudy zprostily viny ve všech bodech obžaloby. Kellyho již v minulosti z nepřípustného chování vinila řada žen a některé hudební společnosti s ním proto přerušily spolupráci.



Obvinění vůči Robertovi Sylvesterovi Kellymu sahají až do roku 1994. Dosud ale nebyl odsouzen. V poslední době tlak vůči němu opět zesílil i díky internetové kampani #MuteRKelly (Umlčte R. Kellyho).



Trojnásobný držitel Grammy se prosadil jako zpěvák, skladatel i producent. Jeho největšími hity jsou písně Bump n’ Grind, I Believe I Can Fly a duet I’m Your Angel s Céline Dionovou. Jeho píseň Sign of Victory se stala oficiální hymnou fotbalového mistrovství světa pořádaného v roce 2010 v Jihoafrické republice.

VIDEO: R. Kelly - I Believe I Can Fly: