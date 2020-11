Přírodovědec Attenborough po dvou měsících opustil Instagram

Ve svém prvním příspěvku v podobě krátkého videa David Attenborough vysvětlil, že si zřídil účet na platformě proto, aby podpořil své snažení v boji proti klimatickým změnám. Záchranu planety v něm popsal především jako „komunikační výzvu“.



„Vystupoval jsem v rádiu a televizi posledních šedesát let, ale poprvé tak činím na Instagramu,“ napsal. „Objevuji tento nový druh komunikace, protože svět je, jak všichni víme, v potížích.“ „Kontinenty jsou v plamenech. Ledovce tají. Korálové útesy umírají. Seznam se stále rozšiřuje,“ varoval vědec a průvodce přírodopisnými filmy z produkce BBC.

Účet si Attenborough podle serveru Independent vytvořil zčásti proto, aby zde propagoval svůj nejnovější dokumentární film na internetové platformě Netflix s názvem A Life On Our Planet (Život na naší planetě), jakož i knihu s názvem A Life On Our Planet - My Witness Statement and Vision for the Future (Život na naší planetě - Má svědecká výpověď a vize pro budoucnost).

V popisu účtu, který sledovalo 6,2 milionu lidí, je uvedeno, že již není aktivní. Celkem sedmadvacet příspěvků je nicméně nadále přístupných. Mluvčí Netflixu sdělil zpravodajskému serveru MailOnline, že Attenborough a tvůrci filmu od počátku zamýšleli účet používat jen „po omezenou dobu“.