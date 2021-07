Královské usmíření? William a Harry odhalili sochu princezny Diany

„Dnes, kdy by naše matka oslavila 60. narozeniny, si připomínáme její lásku, sílu a charakter - vlastnosti, díky nimž se stala zastánkyni dobra, jež změnila mnoho životů k lepšímu. Každý den si přejeme, aby tady byla stále s námi, a doufáme, že tato socha bude navždy vnímána jako symbol jejího života a jejího odkazu,“ stojí ve společném prohlášení Williama a Harryho s poděkováním sochaři, zahradnímu architektovi, jejich týmům a dárcům, ale také lidem, kteří vzpomínají na Dianu.

Princ Harry přiletěl do Londýna z USA, kde momentálně žije. Jeho manželka, vévodkyně Meghan a děti Archie Harrison a Lilibet Diana jsou v Americe. Po příletu zůstal v pětidenní karanténě ve Windsoru v sídle Frogmore Cottage.

Den před odhalením sochy se Harry ukázal na charitativní akci organizace WellChild, která pomáhá těžce nemocným a postiženým dětem. Princ William zase coby prezident Anglické fotbalové asociace navštívil zápasy Eura.

Napětí v královské rodině odstartoval Harryho odchod do Spojených států, vlasti jeho manželky Meghan. Podle bulvárních listů jsou vztahy mezi bratry zvláště chladné od doby, kdy Harry a jeho žena v otevřeném rozhovoru s moderátorkou Oprah Winfreyovou letos v březnu mluvili mimo jiné o tom, jak Meghan kvůli tlaku v době svého pobytu v Británii před narozením prvorozeného syna Archieho pomýšlela na sebevraždu.

Princ William a princ Harry a socha princezny Diany v zahradě Kensingtonského paláce odhalená u příležitosti nedožitých 60. narozenin jejich matky (Londýn, 1. července 2021)

Kromě princů se na odhalení ukázali i sourozenci princezny Diany, její bratr, hrabě Charles Spencer a sestry Lady Sarah McCorquodale a Lady Jane Fellowesová. Princ Charles ani královna Alžběta II. nedorazili.

Úprava zahrady, kde už několik dní stojí socha princezny Diany, ovšem zahalená v černém boxu, trvala několik let. Za návrhem, na kterém se podíleli také William a Harry, je zahradní architekt Pip Morrison. Bronzová socha je dílem Iana Rank-Broadleyho. Realisticky ztvárněné sousoší představuje Dianu, která kolem ramen drží chlapce a dívku, za kterou je další chlapec. Ti mají symbolizovat její charitativní činnost, která se často zaměřovala právě na děti.

V zahradě bylo mimo jiné vysazeno i 4 tisíce nových rostlin a květin, mezi nimiž nechybí ty, které měla princezna Diana ráda, jako například pomněnky, tulipány, růže nebo hrachor.



Princ William a princ Harry na odhalení sochy princezny Diany v zahradě Kensingtonského paláce (Londýn, 1. července 2021)

Princ Charles a Diana Spencerová se vzali v létě 1981. O rok později se jim narodil první syn William. Druhorozený Harry přišel na svět v roce 1984.

Přestože manželství následníka trůnu Charlese a mladičké Diany nejdřív vypadalo idylicky, bylo nešťastné a plné nevěr. Princezna navíc trpěla psychickými problémy a bulimií. V roce 1995 v rozhovoru pro pořad Panorama promluvila i o svých pokusech o sebevraždu.

Královští manželé se rozvedli 28. srpna 1996. Princ Charles se později oženil se svou dávnou láskou Camillou Parker-Bowllesovou.

Princezna Diana se po rozvodu dala dohromady s egyptským miliardářem Dodim Al Fayedem. Spolu s řidičem Henrim Paulem zemřeli poslední srpnový den roku 1997, když jejich auto narazilo do pilíře v pařížském silničním tunelu. Vraceli se z hotelu Ritz do Al Fayedova bytu, pronásledováni paparazzi fotografy. Al Fayed i jeho řidič byli na místě mrtví, Diana zemřela po převozu do pařížské nemocnice na následky vnitřního krvácení. Bylo jí 36 let.

Řidiče Paula označilo jednoznačným viníkem nehody francouzské vyšetřování. Šofér byl prý nejen pod vlivem alkoholu, ale také antidepresiv. Vyšetřování na nejvyšší britské úrovni pak v roce 2004 nařídil koroner Michael Burgess.