Princezna Charlotte letos nastoupí do soukromé školy, čeká ji i balet

„Jsme z tohoto rozhodnutí vévody a vévodkyně z Cambridge opravdu nadšeni. Těšíme se, až u nás v září přivítáme princeznu Charlotte i všechny její spolužáky,“ potvrdil informaci ředitel soukromé školy Simon O´Malley.



Charlotte, která v květnu oslavila čtvrté narozeniny, bude na školních chodbách potkávat i svou sestřenici Maud Winsdorovou, pětiletou dceru finančního analytika lorda Fredericka Windsora (40) a herečky Sophie Winklemanové (38). Maud Winsdorová je ve stejném školním ročníku jako princ George.

Školné na Thomas’s Battersea School je v přepočtu 180 tisíc korun za trimestr u dětí od čtyř do sedmi let, u starších školáků je to více. V současnosti na této soukromé škole studuje kolem pěti set žáků ve věku od čtyř do třinácti let.

V prvním ročníku si žáci zvykají na pravidelný režim, princ George už musí ve druhé třídě zvládat předměty, jako je čtení a výslovnost. Očekává se, že princezna Charlotte bude kromě povinných předmětů studovat také francouzštinu, umění, hudbu a balet.

Ani první školní den se jistě neobejde bez zájmu médií, stejně jako tomu bylo v případě prince George v září 2017. Syna tehdy doprovodil do londýnské školy jeho otec princ William (36). Těhotná vévodkyně Kate (37) zůstala doma.