Dyslexii už beru jako dar, říká princezna Beatrice

„Pokud sdílením mého příběhu mohu pomoci jednomu mladému člověku, ať už je mu jedenáct nebo sedm let, a právě se dozvěděl, že má dar dyslexie, pak si myslím, že mám fantastickou příležitost podělit se o některou ze skvělých zkušeností,“ řekla pro magazín Hello! vnučka královny Alžběty II.

Když u princezny zjistili dyslexii, nikdo v jejím okolí jí prý nedal najevo, že by byla méněcenná. Zároveň jí kvůli tomu však nikdo nedělal žádné ústupky.

„Vždy šlo o posun vpřed, o to, co můžete udělat. Nikdy ne o to, co nemůžete. A to je pro mě opravdu důležité. Považuji za velmi inspirativní mluvit o tom každý den. Protože pokud dokážete někomu změnit jen malou myšlenku v hlavě, udělali jste skvělou věc,“ míní.

26. září 2019

Ráda by také změnila diskuzi o této diagnóze a nechce, aby ji provázelo nějaké stigma. Proto se o dyslexii snaží mluvit pozitivně a najít na ní plusy. Bude tak o ní mluvit i se svými dětmi. Nedávno se jí narodila dcera Sienna Elizabeth a sňatkem s italským miliardářem Edoardem Mapelli Mozzim vyvdala syna Wolfieho.

„Můj manžel je také dyslektik, takže uvidíme, jestli se za pár měsíců budeme o tom doma bavit i s novým dítětem, ale já to opravdu vnímám jako dar. Myslím, že život je o chvílích, které vás utvářejí, jsou to výzvy, které vás formují,“ dodala s poděkováním charitativním organizacím, které se této problematice věnují.

Švédský princ Carl Philip a korunní princezna Victoria s manželem (2017)

O potížích, s nimiž musel kvůli dyslexii v mládí bojovat, v minulosti promluvil také švédský princ Carl Philip. Stejnou poruchu mají také jeho otec, švédský král Carl XVI. Gustaf, i princova sestra, korunní princezna Victoria.

„Dyslexie je nejčastěji podmíněná geneticky, má ji můj otec a také Victoria. Může se vyskytovat v různých formách, u čtení a psaní, ale i při mluvení. Je to něco zatraceně těžkého,“ řekl princ v roce 2014.



O dyslexii už předtím promluvila také Carlova starší sestra. „Vždycky jsem si myslela, že jsem hloupá a pomalá. Měla jsem školu ráda. Bavila mě, ale byla také velmi obtížná. Pokud má někdo problémy se čtením a psaním, může to někdy být docela těžké. Může to vypadat jako malý problém, ale není,“ řekla listu Expressen švédská korunní princezna Victoria.