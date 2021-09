Leonor, Alexia, Elisabeth. Tři princezny vyrazily na studia do Británie

Evropské královské paláce oznámily, že jejich princezny vyrazily do světa. Španělská korunní princezna Leonor (15) a nizozemská princezna Alexia (16) budou studovat na United World College of the Atlantic a belgická korunní princezna Elizabeth (19) zamíří na Oxford.