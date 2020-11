Princ William vítá prošetření vzniku rozhovoru princezny Diany pro BBC

„Je to krok správným směrem. Nezávislé vyšetřování by mělo nastolit pravdu,“ uvedl princ William, kterému v době odvysílání rozhovoru bylo třináct let.

Princezna Diana v roce 1995 v pořadu Panorama během interview s Martinem Bashirem prohlásila, že v manželství s princem Charlesem jsou tři. Narážela na jeho vztah s Camillou Parker-Bowlesovou. Sama přitom přiznala poměr s armádním kapitánem Jamesem Hewittem.



Rok po skandálním rozhovoru se Charles a Diana rozvedli a princezna v roce 1997 zahynula při tragické autonehodě v Paříži. Bylo jí 36 let.

BBC si najala bývalého soudce lorda Johna Dysona, který slíbil férové a řádné prošetření případu. Bude se týkat především novináře Martina Bashira a jeho chování před pětadvaceti roky.

30. srpna 2017

Podle Dianina bratra, který si stěžoval na televizi, Bashir účelově lhal a manipuloval s princeznou, aby mu odhalila intimní detaily manželství. Kromě jiného měl Dianu přesvědčit, že se proti ní spikli přátelé a Charlese sleduje MI6. Královnu pak vylíčil jako kardiaka, která hledá psychickou útěchu v jídle. A princ Andrew měl podle něj být HIV pozitivní a léčit se. Ve hře však byly také zfalšované bankovní výpisy dokazující spolupráci britské královské rodiny s novináři.

Martin Bashir nyní pracuje jako redaktor BBC pro otázky náboženských témat. Nicméně v současnosti je po těžké operaci srdce, pobírá nemocenskou a odmítá na vyšetřování spolupracovat.



25. srpna 2017