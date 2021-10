William a Kate mezi celebritami. Princ předal ceny za ochranu klimatu

„Kroky, které se v příštích deseti letech rozhodneme podniknout nebo nepodniknout, určí osud planety na dalších tisíc let,“ uvedl v krátkém vzkazu natočeném na videu před udělením cen vévoda z Cambridge.



Laureáti prvního ročníku dostali ocenění v rámci pěti různých kategorií. Zatímco Kostarika ji získala za program, jenž platí obyvatelům státu za obnovu přírodních ekosystémů, Milán ji obdržel za boj proti plýtvání jídlem a vytvoření středisek, která předávají nespotřebované jídlo lidem, jež ho potřebují. Cena putuje rovněž do Indie, firmě, která vyvinula přístroj k přeměně zemědělského odpadu na hnojivo, aby zemědělci nevypalovali svá pole a neznečišťovali tak ovzduší.



Dva přátelé z Baham se z ní mohou radovat za to, že vyvinuli způsob, jak velmi rychle pěstovat korály odolné vůči klimatickým změnám. Oceněna byla rovněž technologie, pomocí níž v Thajsku přeměňují obnovitelnou energii na ekologický vodík.

Emma Watsonová, Ed Sheeran, vévodkyně Kate a princ William na udílení cen Earthshot (Londýn, 17. října 2021)

Pětici oceněných vybrala porota, ve které zasedl například populární britský přírodovědec David Attenborough nebo herečka Cate Blanchettová. Předávání cen se pak účastnila řada dalších hvězd včetně hereček Emmy Watsonové či Emmy Thompsonové. Na večeru vystoupili hudebníci jako Ed Sheeran nebo kapela Coldplay.

Elektrickou energii přitom produkovalo 60 cyklistů šlapajících na kolech, popsal server BBC News, podle něhož žádná z celebrit do Londýna necestovala letadlem a na stavbu pódia organizátoři nepoužili žádné plasty. Hosty rovněž požádali, aby při výběru oblečení brali ohled na životní prostředí. Například Watsonová přišla oděna do recyklovaných šatů vyrobených z deseti různých kusů oblečení z charitativního second handu.

Princ William hodlá ocenění udělovat každý rok po dobu deseti let. Britská královská rodina se v poslední době několikrát vyjádřila k otázkám životního prostředí. Královna Alžběta II. nedávno v soukromém rozhovoru kritizovala politiky za to, že o klimatické krizi mluví, ale nic s ní nedělají. Vévoda z Cambridge nedávno vyzval, aby se miliardáři místo cest do vesmíru soustředili na záchranu planety Země.