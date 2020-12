William a Kate sklízí kritiku za cestu napříč Velkou Británií při covidu

Velšský ministr zdravotnictví Vaughan Gething na adresu královského páru uvedl, že by byl raději, kdyby „nikdo nepodnikal zbytečné návštěvy“, píše AFP. „Jejich návštěva by neměla být pro lidi záminkou, aby tvrdili, že nechápou, co se po nich chce,“ uvedl ministr v rozhovoru s BBC.



Pohyb mezi jednotlivými hrabstvími je v současnosti omezen jen na nejnutnější případy, aby se zamezilo šíření infekce. V Británii již s nemocí covid-19, kterou koronavirus způsobuje, zemřelo přes 62 000 lidí.

„Skotská vláda byla informována o jejich záměru přijet a byli jsme ujištěni, že jsou jim známa omezení platná ve Skotsku, a že je při plánování své návštěvy vezmou v potaz,“ uvedla Skotská premiérka Nikola Sturgeonová. Naopak britská vláda a premiér Boris Johnson cestu královského páru ocenili.

Vévoda a vévodkyně z Cambridge se v pondělí vydali na cestu královským vlakem, který je určen výhradně britské královské rodině. Kritiku podle britským médií sklidili i za to, že na cestu dlouhou přes 2 000 kilometrů plýtvají veřejné prostředky. Na programu cesty jsou setkání se zdravotníky, dobrovolníky nebo učiteli.

Královský vlak jako první pro cesty po Británii použila v červnu 1842 královna Viktorie, jela tehdy z hradu Windsor do Londýna.



V Británii mělo za posledních 24 hodin pozitivní test na koronavirus

12 282 lidí, o přibližně 3 000 méně, než je průměr za poslední týden. V úterý zemřelo 616 lidí, kteří měli za uplynulých 28 dní pozitivní test na SARS-CoV2. Celkem se již v Británii nakazilo 1 750 241 lidí, 62 033 lidí s covidem-19 zemřelo.

