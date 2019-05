Ztratit rodiče jako hodně mladý je obrovská bolest, řekl princ William

Princezna Diana tragicky zemřela v roce 1997 při autonehodě v Paříži, když bylo Williamovi patnáct let. Prince to ovšem trápí dodnes.

„Když přijdete jako hodně mladý o rodiče, cítíte bolest, které se nic nevyrovná. A víte, že vás v životě zřejmě nepotká nic, co by mohlo být ještě bolestivější než toto,“ řekl budoucí britský král pro dokument BBC. „Ale také vás to sblíží se všemi, kteří prožili podobnou ztrátu.“

Princ William řadu let působil jako pilot vrtulníku záchranné služby, takže musel téměř denně čelit těžkým nehodám, které velmi často končily smrtí, i navzdory rychlé pomoci odborníků.

„Práce v záchranářství je syrová a emočně náročná, každý den se setkáváte s rodinami, které zažívají nejhorší chvíle života. Odcházíte s velmi depresivními a negativními pocity, kdy si myslíte, že smrt číhá na každém kroku. Je to opravdu velké břímě,“ přiznal William.

Princ William jako pilot letecké záchranné služby (Cambridge, 13. července 2015)

Zároveň dodal, že se v náročné práci naučil, jak důležité je o psychických traumatech, problémech a potížích mluvit. Je přitom jedno, jestli je to s kolegy, rodinou nebo přáteli.

„Psychické potíže mohou postihnout každého z nás. Vidíme to každý den kolem sebe. Mluvme o tom. Všechno bude úplně jiné,“ dodal.