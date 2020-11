Princ William měl pozitivní test na covid-19 už v dubnu, palác to měsíce tajil

Kensingtonský palác, který je sídlem Williama a jeho rodiny, odmítl informaci komentovat. Zároveň ji nepopřel. Osmatřicetiletý William se infikoval zřejmě poté, co jeho nakažený otec princ Charles strávil na konci března sedm dní v karanténě ve Skotsku. Jedenasedmdesátiletý následník britského trůnu měl jen mírné příznaky nemoci covid-19. V jednom z rozhovorů se svěřil, že ztratil na čas čich a chuť.

William podle BBC tajil, že se koronavirem nakazil, protože nechtěl, aby si o něj někdo dělal starosti. Podle bulvárního listu The Sun se s rodinou odebral do izolace na venkovském sídle Anmer Hall a svěřil se do péče soukromých lékařů. „Zasáhlo ho to dost tvrdě... V jednu chvíli měl problém s dýcháním,“ uvedl s odvoláním na svůj zdroj The Sun.

V dubnu, kdy měl William podle BBC pozitivní test na koronavirus, princ dál vykonával řadu pracovních povinnosti přes telefon či videokonference. Léčbu podstupoval William podle deníku The Sun v utajení v izolaci na rodinném sídle Norfolk, kde se o něj starali královští lékaři. V karanténě byla s manželem i vévodkyně Kate (38) a jejich tři potomci, princové George a Louis a princezna Charlotte. U nikoho z nich se nákaza údajně nepotvrdila.

William je druhý v pořadí nástupnictví na britský trůn, na kterém nyní usedá jeho babička Alžběta II. Ta strávila značnou část letošního roku v dobrovolné izolaci na hradě Windsor. Větší veřejné akce se poprvé od začátku epidemie zúčastnila teprve v polovině října. Na ni ji doprovázel právě i její vnuk William.

V dubnu se koronavirem nakazil také britský premiér Boris Johnson, kterého museli na několik dní převézt do nemocnice. Celkem se od března v Británii nakazilo novým koronavirem už přes 1,03 milionu lidí. S nemocí covid-19, kterou nový koronavirus způsobuje, jich 46 717 zemřelo.