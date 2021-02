Princ Philip zůstane v nemocnici, bojuje s infekčním onemocněním

„Princ Philip se cítí dobře a reaguje na léčbu, ale neočekává se, že by v několika následujících dnech opustil nemocnici,“ stojí v prohlášení.

Vévoda z Edinburghu nastoupil do nemocnice krále Edwarda VII. minulý týden poté, co se necítil dobře. Podle tehdejšího vyjádření paláce to bylo na doporučení jeho lékaře a šlo o preventivní opatření. Po příjezdu vešel princ do nemocnice sám, bez pomoci druhých.

Philipův nejmladší syn, princ Edward, řekl Sky News, že jeho otec je na tom mnohem lépe. „Těší se, až ho propustí, což je nejpozitivnější věc, takže mu držíme palce,“ prohlásil hrabě z Wessexu.

O víkendu byl otce v nemocnici navštívit princ Charles. Princ William zase před pár dny novinářům řekl, že jeho „dědeček je OK“ a lékaři na něj dohlížejí.

Manžel britské královny, který letos v červnu oslaví 100. narozeniny, byl za posledních deset let hospitalizován několikrát. V roce 2011 ho kvůli bolestem na hrudi převezli do nemocnice vrtulníkem. Lékaři zjistili, že měl zablokovanou koronární tepnu.

Královna Alžběta II. a princ Philip si prohlížejí přání od prince George, princezny Charlotte a prince Louise k 73. výročí svatby, které slavili 20. listopadu 2020 (Windsor, 17. listopadu 2020).

Kvůli infekci močového měchýře v červnu 2012 chyběl na oslavách diamantového jubilea své choti, tedy 60. výročí jejího panování. O rok později princ podstoupil operaci břicha. Ve věku 93 let, v roce 2014, začal používat naslouchátka. V roce 2017 strávil dvě noci v soukromé nemocnici krále Edwarda VII. Na deset dní byl hospitalizován v roce 2018 kvůli výměně kyčelního kloubu.

Naposledy skončil v nemocnici v prosinci 2019, strávil tam čtyři noci. Podle paláce podstoupil plánovanou léčbu. Letos v lednu spolu s Alžbětou II. byli očkováni proti covidu. Vakcínu jim aplikoval lékař královské rodiny.

